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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Нант» повторил антирекорд Лиги 1, проиграв восьмой домашний матч кряду

22 Апреля 2024 • 00:58 Комментировать
Нант
0:3
Ренн

Во французском чемпионате прошли матчи тридцатого тура, «Нант» принимал дома «Ренн», пропустил три мяча во второй половине встречи, в результате чего крупно проиграл. Это было уже восьмое кряду поражение «Нанта» в домашних стенах, что стало повторением антирекорда французского чемпионата.

Ранее подобного «добивались» три команды - это «Метц» в сезоне 2017/2018, это «Тулуза» в сезоне 2019/2020, а затем «Ним» годом позже, в сезоне 2020/2021.

Сейчас «Нант», несмотря на свои беды, идёт на четырнадцатом месте в турнирной таблице, в следующем туре клубу предстоит сыграть в гостях с «Монпелье».


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Евро-Футбол.Ру,
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