«ПСЖ» за тайм разгромил «Лион»

В 30-м туре Лиги 1 «ПСЖ» проводил домашний матч с разыгравшимся «Лионом». На третьей минуте прострел Марко Асенсио от лицевой линии пришелся в Неманью Матича, и мяч отскочил в сетку. На шестой минуте у фаворитов сработал корнер, в итоге Лукас Бералдо забил мяч с нескольких метров. Неприкрытый Ашраф Хакими с правого фланга навесил на Гонсалу Рамуша, а тот головой здорово пробил в дальний угол - 3:0. После прострела Хакими вдоль ворот Бредли Баркола умудрился попасть в штангу вместо пустого угла ворот. Гол престижа был забит тут же, с линии штрафной красиво зарядил Эрнест Нуама - 3:1. Прострел Асенсио с левого фланга, и после удара Рамуша счет снова стал разгромным.

Во втором тайме гости создали чуть больше моментов, но все они не помогли изменить счет на табло.

4:1, «ПСЖ» лидирует с отрывом в 11 очков от ближайшего конкурента. Соперник - восьмой.