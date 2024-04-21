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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» за тайм разгромил «Лион»

21 Апреля 2024 • 23:53 Комментировать
ПСЖ
4:1
Лион
окончен

В 30-м туре Лиги 1 «ПСЖ» проводил домашний матч с разыгравшимся «Лионом». На третьей минуте прострел Марко Асенсио от лицевой линии пришелся в Неманью Матича, и мяч отскочил в сетку. На шестой минуте у фаворитов сработал корнер, в итоге Лукас Бералдо забил мяч с нескольких метров. Неприкрытый Ашраф Хакими с правого фланга навесил на Гонсалу Рамуша, а тот головой здорово пробил в дальний угол - 3:0. После прострела Хакими вдоль ворот Бредли Баркола умудрился попасть в штангу вместо пустого угла ворот. Гол престижа был забит тут же, с линии штрафной красиво зарядил Эрнест Нуама - 3:1. Прострел Асенсио с левого фланга,  и после удара Рамуша счет снова стал разгромным.

Во втором тайме гости создали чуть больше моментов, но все они не помогли изменить счет на табло.

4:1, «ПСЖ» лидирует с отрывом в 11 очков от ближайшего конкурента. Соперник - восьмой.

Протокол игры  
ПСЖ4:1Лион
(1:0) Матич Неманья3'  
(2:0) Бералдо Лукас6'  
(3:0) Рамуш Гонсалу33'  
  37'Нуама Эрнест (3:1)
(4:1) Рамуш Гонсалу42'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими Ашраф 77' (Мукиэле Норди ( 77') Маркиньос Маркос 68' (Шкриньяр Милан ( 68') Данилу ПерейраБералдо ЛукасВитинья IIЗаир-Эмери Уоррен 77' (Солер Карлос ( 77') Коло-Муани РандальАсенсио МаркоБаркола Бредли 68' (Маюлу Сенни ( 68') Рамуш Гонсалу 81' (Кан-Ин Ли ( 81')
Запасные: Дембеле УсманМбаппе КилианФабиан РуисНавас Кейлор
Лопеш АнтониМэйтленд-Найлс ЭйнслиЧалета-Цар ДуеО'Брайан ДжекМилагрес ЭнрикеКакере МаксансМатич Неманья 68' (Орбан Гифт ( 68') Нуама Эрнест 77' (Фофана Малик ( 77') Шерки Райан 77' (Бальде Мама ( 77') Бенрахма Саид 46' (Мата Клинтон ( 46') Ляказетт Александр 68' (Толиссо Корентен ( 68')
Запасные: АдриэлсонПерри ЛукасЛоврен ДеянМангаля Орель
21 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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