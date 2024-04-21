Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Чудо-гол под финальный свисток позволил «Марселю» избежать четвёртого поражения подряд

21 Апреля 2024 • 22:14 Комментировать
Тулуза
2:2
Марсель
окончен

Ещё недавно «Тулуза» была недалеко от зоны вылета, а «Марсель» бился за еврокубки. После равного матча 30-го тура Лиги 1 команды вполне могли делить 10-е место.

В конце первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг со штрафного обвел стенку и попал в штангу. Вскоре Жан Онана добился своего и ударом головой открыл счет - 0:1. В последней атаке первого тайма после ошибки Пау Лопеса Расмус Николайсен головой отправил мяч в сетку - 1:1. Невезучий Обамеянг снова атаковал - досадный промах. В концовке Янн Гбоо, казалось вырвал победу для «Тулузы», но перед финальным свистком Фарис Мумбанья ножницами вколотил мяч в сетку  - 2:2.

Марсельцы прервали серию из трех поражений и идут девятыми, противник - 11-й.

Протокол игры  
Тулуза2:2Марсель
  38'Онана Жан (0:1)
(1:1) Николайсен Расмус45'  
(2:1) Гбоо Янн83'  
  90'Мумбанья Фарис (2:2)
Рестес ГийомКоста ЛоганНиколайсен РасмусДиарра Мусса  39'Каманзи УорренСуасо ГабриэльСпирингс Стейн 80' (Шмидт Никлас ( 80') Сьерро ВенсанАбухляль Закария 71' (Бабика Шави ( 71') Гбоо Янн 85' (Кассерес Кристиан ( 85') Даллинга Тийс 80' (Магри Франк ( 80')
Запасные: Домингес АлексСиссоко Ибрагим IКебен КевинДеслер МиккелХелаберт Сесар
Лопес ПауМурильо Микаэль  33' 66' (Дау Райман ( 66') Балерди ЛеонардоГуйе ПапеГарсия УлиссесУнаи Аззедин  47'Онана Жан 87' (Keyliane Abdallah ( 87') Верету Жордан 59' (Мумбанья Фарис ( 59') Луис Энрике IКорреа Хоакин 59' (Ндиайе Ильман ( 59') Обамеянг Пьер-Эмерик 59' (Кондогбия Жоффрей ( 59')
Запасные: Спаранья СтефанСиди-Али СофьянБланко РубенМ'Мади Якин Саид
21 апреля. Стадион "Мунисипал".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Тулуза

Новости по матчу

20 Апреля
21:37
Ставка и прогноз на матч Тулуза — Марсель чемпионата Франции — 21 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити» Каземиро назвал лучшего футболиста мира, сравнив его с Роналду Хави получил предложение от нового клуба Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гавр Гавр
Мец Мец
0
1
1.95 3.40 3.80
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Страсбург Страсбург
1
0
1.49 4.30 6.20
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Монпелье Монпелье
1
2
1.81 3.65 4.20
Видео
Окончен
Брест Брест
Монако Монако
0
2
2.48 3.40 2.70
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Марсель Марсель
2
2
3.20 3.35 2.18
Видео
41 мин
ПСЖ ПСЖ
Лион Лион
3
1
1.37 5.00 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
22:14 · Франция. Лига 1
Чудо-гол под финальный свисток позволил «Марселю» избежать четвёртого поражения подряд
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:21 · Франция. Лига 1
Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на матч с «Лионом»
18:41 · Франция. Лига 1
Во Франции военный вертолёт доставил мяч на стадион
18:05 · Франция. Лига 1
«Мец», «Лилль» и «Монпелье» отпраздновали победы
17:35 · Франция. Лига 1
«Брест» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
12:58 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет сорвать громкий трансфер «Барселоны»
10:55 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов
07:51 · Испания. Ла Лига
Мбаппе нарушил обещание, которое дал президенту «ПСЖ» 1
20 Апреля
23:54 · Франция. Лига 1
Быстрый гол с пенальти позволил «Лансу» обыграть «Клермон»
23:18 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» недовольны Шкриньяром – ему уже ищут замену слухи
22:36 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»
21:07 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал, как относится к критике
20:31 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба претендуют на Мусиалу слухи
19:59 · Франция. Лига 1
«Ренн» прервал серию неудач разгромной победой над «Нантом»
Все новости
Рекомендуем