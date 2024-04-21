Чудо-гол под финальный свисток позволил «Марселю» избежать четвёртого поражения подряд

Ещё недавно «Тулуза» была недалеко от зоны вылета, а «Марсель» бился за еврокубки. После равного матча 30-го тура Лиги 1 команды вполне могли делить 10-е место.

В конце первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг со штрафного обвел стенку и попал в штангу. Вскоре Жан Онана добился своего и ударом головой открыл счет - 0:1. В последней атаке первого тайма после ошибки Пау Лопеса Расмус Николайсен головой отправил мяч в сетку - 1:1. Невезучий Обамеянг снова атаковал - досадный промах. В концовке Янн Гбоо, казалось вырвал победу для «Тулузы», но перед финальным свистком Фарис Мумбанья ножницами вколотил мяч в сетку - 2:2.

Марсельцы прервали серию из трех поражений и идут девятыми, противник - 11-й.