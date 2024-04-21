Чудо-гол под финальный свисток позволил «Марселю» избежать четвёртого поражения подряд

Ещё недавно «Тулуза» была недалеко от зоны вылета, а «Марсель» бился за еврокубки. После равного матча 30-го тура Лиги 1 команды вполне могли делить 10-е место.
В конце первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг со штрафного обвел стенку и попал в штангу. Вскоре Жан Онана добился своего и ударом головой открыл счет - 0:1. В последней атаке первого тайма после ошибки Пау Лопеса Расмус Николайсен головой отправил мяч в сетку - 1:1. Невезучий Обамеянг снова атаковал - досадный промах. В концовке Янн Гбоо, казалось вырвал победу для «Тулузы», но перед финальным свистком Фарис Мумбанья ножницами вколотил мяч в сетку - 2:2.
Марсельцы прервали серию из трех поражений и идут девятыми, противник - 11-й.
Протокол игры
|38'Онана Жан (0:1)
|(1:1) Николайсен Расмус45'
|(2:1) Гбоо Янн83'
|90'Мумбанья Фарис (2:2)
Рестес Гийом•Коста Логан•Николайсен Расмус•Диарра Мусса• 39'Каманзи Уоррен•Суасо Габриэль•Спирингс Стейн80' (Шмидт Никлас (80') •Сьерро Венсан•Абухляль Закария71' (Бабика Шави (71') •Гбоо Янн85' (Кассерес Кристиан (85') •Даллинга Тийс80' (Магри Франк (80')
Лопес Пау•Мурильо Микаэль 33'66' (Дау Райман (66') •Балерди Леонардо•Гуйе Папе•Гарсия Улиссес•Унаи Аззедин• 47'Онана Жан87' (Keyliane Abdallah (87') •Верету Жордан59' (Мумбанья Фарис (59') •Луис Энрике I•Корреа Хоакин59' (Ндиайе Ильман (59') •Обамеянг Пьер-Эмерик59' (Кондогбия Жоффрей (59')
21 апреля. Стадион "Мунисипал".
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