Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на матч с «Лионом»

21 Апреля 2024 • 21:21 Комментировать
ПСЖ
3:1
Лион
1 1.48 X 5.10 2 6.00
1-й тайм

В воскресенье «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Лиона». Рулевой парижан Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут на поле таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Беральдо, Заир-Эмери, Витинья, Асенсио, Баркола, Рамуш, Коло-Муани.

Отметим, что звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч «ПСЖ» - «Лион» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

Новости по матчу

Сегодня, 21 Апреля
21:21
Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на матч с «Лионом»
03:03
ПСЖ - Лион: где смотреть прямую трансляцию онлайн
20 Апреля
21:51
Ставка и прогноз на матч ПСЖ — Лион чемпионата Франции — 21 апреля 2024
21:07
Луис Энрике рассказал, как относится к критике
19 Апреля
23:26
«ПСЖ» надеется оформить чемпионство в Лиге 1 до первого матча с «Боруссией»
14 Апреля
21:42
«ПСЖ» принял решение по Симонсу
13 Апреля
11:24
Жирков: «Русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей»
11 Апреля
12:00
«ПСЖ» положил глаз на нападающего «Интера»
10:47
Осимхен очень близок к переходу в «ПСЖ»
10:08
Энрике: «Я не сомневаюсь в способности своей команды отыграться в ответном матче»
10:00
Кристенсен прокомментировал победный гол в ворота «ПСЖ»
10 Апреля
12:01
Хави: «Игроки находятся в лучшей форме за весь сезон, у них огромная мотивация на матчи с «ПСЖ»
09 Апреля
15:25
Энрике: «Мои команды лучше всего играют в стиле «Барселоны, посмотрите на статистику» 1
08 Апреля
20:12
«ПСЖ» следит за талантом «Ривер Плейт»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ ЛИОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити» Каземиро назвал лучшего футболиста мира, сравнив его с Роналду Хави получил предложение от нового клуба Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гавр Гавр
Мец Мец
0
1
1.95 3.40 3.80
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Страсбург Страсбург
1
0
1.49 4.30 6.20
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Монпелье Монпелье
1
2
1.81 3.65 4.20
Видео
Окончен
Брест Брест
Монако Монако
0
2
2.48 3.40 2.70
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Марсель Марсель
2
2
3.20 3.35 2.18
Видео
40 мин
ПСЖ ПСЖ
Лион Лион
3
1
1.37 5.00 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
22:14 · Франция. Лига 1
Чудо-гол под финальный свисток позволил «Марселю» избежать четвёртого поражения подряд
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:21 · Франция. Лига 1
Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на матч с «Лионом»
18:41 · Франция. Лига 1
Во Франции военный вертолёт доставил мяч на стадион
18:05 · Франция. Лига 1
«Мец», «Лилль» и «Монпелье» отпраздновали победы
17:35 · Франция. Лига 1
«Брест» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
12:58 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет сорвать громкий трансфер «Барселоны»
10:55 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов
07:51 · Испания. Ла Лига
Мбаппе нарушил обещание, которое дал президенту «ПСЖ» 1
20 Апреля
23:54 · Франция. Лига 1
Быстрый гол с пенальти позволил «Лансу» обыграть «Клермон»
23:18 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» недовольны Шкриньяром – ему уже ищут замену слухи
22:36 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»
21:07 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал, как относится к критике
20:31 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба претендуют на Мусиалу слухи
19:59 · Франция. Лига 1
«Ренн» прервал серию неудач разгромной победой над «Нантом»
Все новости
Рекомендуем