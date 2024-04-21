Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на матч с «Лионом»

В воскресенье «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Лиона». Рулевой парижан Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут на поле таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Беральдо, Заир-Эмери, Витинья, Асенсио, Баркола, Рамуш, Коло-Муани.

Отметим, что звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч «ПСЖ» - «Лион» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.