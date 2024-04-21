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Чемпионат Франции. Лига 1

Без Головина «Монако» обыграл «Брест», заканчивая матч вдевятером, и вышел на второе место

21 Апреля 2024 • 20:04 Комментировать
Брест
0:2
Монако
окончен

Во Франции после матча второй и третьей команды таблицы клубы поменялись местами. «Монако» на классе обыграл в гостях «Брест» и опередил соперника.

Протокол игры  
Брест0:2Монако
  40'Закария Денис (0:1)
  48'Минамино Такуми (0:2)
Бизот МаркоЛала Кенни  69'Шардонне БренданЛе Кардинал Жюльен  59'Локо БрэдлиМаньетти Уго  90'Мартен Жонас 78' (Перейра-Лаже Матиаш ( 78') Дель Кастильо Ромен 86' (Браими Билаль ( 86') Думбия Камори 62' (Ле Дуарон Жереми ( 62'  90') Сатриано МартинМунье Стив 62' (Камара Махди ( 62'  86')
Запасные: Зогбе ЛюкАмави ЖорданКудерт ГрегуарКамблан АксельЛебо Адриен
Маецки РадославВандерсон VСинго Вилфред  90'Марипан ГильермоСалису МохаммедФофана ЮссуфЗакария Денис  44' 78' (Камара Мохамед ( 78') Аклиуш Манес  65' 78' (Бен Сехир Элиссе ( 78'  90') Минамино Такуми 84' (Бен-Йеддер Виссам ( 84') Дьятта КрепенБалогун Фоларин 85' (Эмболо Брель ( 85')
Запасные: Уаттара КассумКён ФилиппКулибали МамадуМагасса СунгутуДиоп Эден
21 апреля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

В 30-м туре чемпионата Франции состоялся важнейший матч в борьбе за второе место. Перед игрой эту строчку занимал «Брест», который на балл опережал своего соперника «Монако». Справедливости ради у монегасков есть одна игра в запасе. К сожалению, в матче не смог принять участие Александр Головин, который из-за травмы в нынешнем сезоне уже не сыграет.

Игра началась в спокойном темпе, в дебюте поединка было много борьбы, но никакой остроты у ворот друг друга. Первая половина стартового тайма так и прошла без моментов. После этого гости заработали право на штрафной метрах в тридцати от ворот, и после заброса последовал прострел на Балогуна, который немного не дотянулся, чтобы замкнуть.

В целом первы тайм шёл настолько без моментов, и казалось, что на перерыв команды так и уйдут с нулями на табло. Однако за пять минут свистка арбитра гости счёт открыли. Последовала передача на Минамино в центр штрафной, но у японца мяч выбили, правда, точно на Закарию. Хавбек на линии футбольный снаряд обработал и пробил точно в дальний угол. На этом первый тайм и завершился.

Монегаски активно начали вторую половину. Сначала Дьятта получил мяч в штрафной и катил на Балогуна, но тот не смог переправить его в ворота. Буквально тут же гости забили/ Всё тот де Дьятта обыгрался с партнером и прострелил, а Минамино в касание пробил в цель. Спустя пару минут уже сам японец простреливал, на Балогун в очередной раз не смог дотянуться до мяча, чтобы пробить в цель.

«Брест» никак не мог вернуться в игру и не особо нервировал Маецки, толком не подходя к штрафной гостей. Более того, монегаски продолжали действовать с преимуществом, владели мячом. Если не знать счёт, могло показаться, что это именно гостям надо было отыгрываться. Правда, остроты у ворот «Бреста» тоже не возникало, но это «Монако» не волновало, и приезжая команда спокойно вела матч к победе.

За пятнадцать минут до конца матча Балогун наконец-то в чужой штрафной дотянулся до мяча и пытался перебросить Бизота, но тот выручил свою команду. Впечатление от результата гостям подпортили только поведения игроков. Уже в самой концовке Бен Сехир сзади грубо сыграл против Маньетти, за что получил красную карточку. После этого страсти наколились, и вскоре Синго отмахнулся от соперника, оставив свою команду вдевятером.

В следующем туре «Брест» через неделю отправится в гости к «Ренну». «Монако» же на неделе в отложенном матче примет «Лилль», а через неделю отправится в гости к «Лиону».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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