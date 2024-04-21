Во Франции военный вертолёт доставил мяч на стадион

В воскресенье в чемпионате Франции проходит матч между «Брестом» и «Монако». Перед началом игры произошла весьма необычная ситуация. Прямо над полем завис военный вертолёт, из которого на тросе спустился человек. Он передал мяч представителю Лиги 1 и вернулся на борт воздушного судна.

Следить за игрой между «Брестом» и «Монако» можно в текстовой трансляции – её организовали наши коллеги из LiveResult. Стоит сказать, что полузащитник Александр Головин отсутствует в заявке монегасков из-за полученной ранее травмы. Сообщалось, что российский футболист пропустит остаток сезона.