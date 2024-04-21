«Мец», «Лилль» и «Монпелье» отпраздновали победы

Завершились некоторые матчи 30-го тура Лиги 1. Конкуренты в споре за выживание «Гавр» и «Мец» провели напряжённый поединок. Гол Жоржа Микуатадзе на 46-й минуте был единственным - 0:1. Далер Кузяев провел на поле полтора тайма и был заменен, а его команда откатилась в зону стыковых матчей.
С таким же счетом «Лилль» одолел «Страсбург» и ворвался в топ-тройку. «Монпелье» на выезде был сильнее «Реймса» (2:1).
Протокол игры
|46'Микаутадзе Жорж (0:1)
Десма Артур•Санганте Аруна• 21'Юте-Кинкуэ Этьенн61' (Байо Мохамед (61') •Сальмье Йоанн•Эль-Хаджам Уалид•Таргаллин Уссама• 72'Кечта Яссин81' (Н'диайе Рассул (81') •Сабби Эммануэль•Кузяев Далер69' (Грандсир Самуэль (69') •Касимир Хосуэ61' (Него Лоик (61') •Нгура Стив61' (Джуджу Антуан (61')
Запасные: Горжелен Матьё•Эбоног Саймон•Льорис Готье•Конфес Алуа
Укиджа Александр• 78'Колин Максим•Траоре Исмаэль•Сане Садибу•Юдоль Матьё•Ван Ден Керкхоф Кевин90' (Сабали Шейх (90') •Жан-Жак Данле• 84'Н'Дорам Кевин• 16'Атта Артур•Диалло Папе81' (Ло Абабакар (81') •Микаутадзе Жорж
Запасные:Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан 12'
Шевалье Люка • Сантос Тиаго • 90'Диаките Бафоде • Рибейро Александро • 23'Исмаили Гонсалвес 62' ( Гудмундссон Габриэль ( 62') • Гомес Анхель 90' ( Буадди Айюб ( 90') • Андре Бенжамин • Языджи Юсуф 63' ( Жегрова Эдон ( 63') • Харальдссон Хакон-Арнар 63' ( Кавалейру Иван ( 63') • Кабелла Реми • Дэвид Джонатан 86' ( Йоро Лени ( 86')
Запасные: Якубех Адам • Фернандес Рафаэль • Манноне Вито • Мораиш Тиагу
Беллаароуч Алаа • Соу Саиду 44' 46' ( Эмега Эмануэль ( 46') • Перрен Люка • Абакар Силла • 90'Гильберт Фредерик 72' ( Сахи Дион ( 72') • Сиссоко Ибраима 85' ( Абубакар Али ( 85') • Сантос Андрей • Делен Тома • Баква Дилан 72' ( Себас Жереми ( 72') • Гамейро Кевин 46' ( Сеная Марвин ( 46') • Диарра Хабиб 59'
Запасные: Мванга Жуниор • Дукуре Исмаэль • Деминге Джесси • Пьерре Александре
21 апреля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
21 апреля. Стадион "Осеан" (Гавр).
Протокол игры
|26' Модибо Саньян (0:1)
|(1:1) Агбаду Эммануэль 66'
|86' Аль-Тамари Мусса (1:2)
Диуф Йеванн • Куду Теренс 67' ( Диакон Мамаду ( 67') • Агбаду Эммануэль • Абдельамид Юнис • 42'Акиеме Серхио 80' ( Де Смет Тибо ( 80') • Ито Дзюня • Ричардсон Амир 57' ( Стамбули Бенжамен ( 57') • Манетси Маршал • 49'Накамура Кейто 57' ( Теума Тедди ( 57') • Хадра Реда • Дьяките Умар 80' ( Боянг Адама ( 80' ) 90'
Запасные: Чапчет Артур • Ольеро Александр • Фоке Томас • Ораци Икечукву
Лекомт Бенжамен • Хефти Сильван 90' ( Тшато Энзо ( 90') • Куяте Кики • Модибо Саньян • 69'Силла Иссиага • 47'Омерагич Бечир • Шотар Жорис • Норден Арно 72' ( Аль-Тамари Мусса ( 72') • Саванье Тежи • Кулибали Танги 72' ( Хазри Вахби ( 72' ) • 82'Адамс Акор 85' ( Карамо Янн ( 85')
Запасные: Леруа Лео • Жюльен Кристофер • Минкарелли Дэвин Лукас • Фаяд Халил • Берто Димитри
21 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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