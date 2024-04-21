«Мец», «Лилль» и «Монпелье» отпраздновали победы

Завершились некоторые матчи 30-го тура Лиги 1. Конкуренты в споре за выживание «Гавр» и «Мец» провели напряжённый поединок. Гол Жоржа Микуатадзе на 46-й минуте был единственным - 0:1. Далер Кузяев провел на поле полтора тайма и был заменен, а его команда откатилась в зону стыковых матчей.

С таким же счетом «Лилль» одолел «Страсбург» и ворвался в топ-тройку. «Монпелье» на выезде был сильнее «Реймса» (2:1).