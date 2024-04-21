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Чемпионат Франции. Лига 1

«Мец», «Лилль» и «Монпелье» отпраздновали победы

21 Апреля 2024 • 18:05 Комментировать
Гавр
0:1
Мец

Завершились некоторые матчи 30-го тура Лиги 1. Конкуренты в споре за выживание «Гавр» и «Мец» провели напряжённый поединок. Гол Жоржа Микуатадзе на 46-й минуте был единственным - 0:1. Далер Кузяев провел на поле полтора тайма и был заменен, а его команда откатилась в зону стыковых матчей.

С таким же счетом «Лилль» одолел «Страсбург» и ворвался в топ-тройку. «Монпелье» на выезде был сильнее «Реймса» (2:1).

Протокол игры  
Гавр0:1Мец
  46'Микаутадзе Жорж (0:1)
Десма АртурСанганте Аруна  21'Юте-Кинкуэ Этьенн 61' (Байо Мохамед ( 61') Сальмье ЙоаннЭль-Хаджам УалидТаргаллин Уссама  72'Кечта Яссин 81' (Н'диайе Рассул ( 81') Сабби ЭммануэльКузяев Далер 69' (Грандсир Самуэль ( 69') Касимир Хосуэ 61' (Него Лоик ( 61') Нгура Стив 61' (Джуджу Антуан ( 61')
Запасные: Горжелен МатьёЭбоног СаймонЛьорис ГотьеКонфес Алуа
Укиджа Александр  78'Колин МаксимТраоре ИсмаэльСане СадибуЮдоль МатьёВан Ден Керкхоф Кевин 90' (Сабали Шейх ( 90') Жан-Жак Данле  84'Н'Дорам Кевин  16'Атта АртурДиалло Папе 81' (Ло Абабакар ( 81') Микаутадзе Жорж
Запасные:Протокол игры
 
Лилль1:0Страсбург
(1:0) Дэвид Джонатан 12'  
Шевалье Люка  Сантос Тиаго   90'  Диаките Бафоде  Рибейро Александро   23'  Исмаили Гонсалвес   62' (Гудмундссон Габриэль (   62' Гомес Анхель   90' (Буадди Айюб (   90' Андре Бенжамин  Языджи Юсуф   63' (Жегрова Эдон (   63' Харальдссон Хакон-Арнар   63' (Кавалейру Иван (   63' Кабелла Реми  Дэвид Джонатан   86' (Йоро Лени (   86')
Запасные: Якубех Адам  Фернандес Рафаэль  Манноне Вито  Мораиш Тиагу
Беллаароуч Алаа  Соу Саиду   44'   46' (Эмега Эмануэль (   46' Перрен Люка  Абакар Силла   90'  Гильберт Фредерик   72' (Сахи Дион (   72' Сиссоко Ибраима   85' (Абубакар Али (   85' Сантос Андрей  Делен Тома  Баква Дилан   72' (Себас Жереми (   72' Гамейро Кевин   46' (Сеная Марвин (   46' Диарра Хабиб   59'
Запасные: Мванга Жуниор  Дукуре Исмаэль  Деминге Джесси  Пьерре Александре
 21 апреля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

Ламкель Зе ДидьеКуао КоффиЭрей КристофКамара ЛаминКанде ФалиДиш ГийомДжаллоу Абли
21 апреля. Стадион "Осеан" (Гавр).
Протокол игры 
Реймс1:2Монпелье
  26' Модибо Саньян (0:1)
(1:1) Агбаду Эммануэль 66'  
  86' Аль-Тамари Мусса (1:2)
Диуф Йеванн  Куду Теренс   67' (Диакон Мамаду (   67' Агбаду Эммануэль  Абдельамид Юнис   42'  Акиеме Серхио   80' (Де Смет Тибо (   80' Ито Дзюня  Ричардсон Амир   57' (Стамбули Бенжамен (   57' Манетси Маршал   49'  Накамура Кейто   57' (Теума Тедди (   57' Хадра Реда  Дьяките Умар   80' (Боянг Адама (   80'   90')
Запасные: Чапчет Артур  Ольеро Александр  Фоке Томас  Ораци Икечукву
Лекомт Бенжамен  Хефти Сильван   90' (Тшато Энзо (   90' Куяте Кики  Модибо Саньян   69'  Силла Иссиага   47'  Омерагич Бечир  Шотар Жорис  Норден Арно   72' (Аль-Тамари Мусса (   72' Саванье Тежи  Кулибали Танги   72' (Хазри Вахби (   72'   82' Адамс Акор   85' (Карамо Янн (   85')
Запасные: Леруа Лео  Жюльен Кристофер  Минкарелли Дэвин Лукас  Фаяд Халил  Берто Димитри
 21 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Уверенная ставка и прогноз на матч Гавр — Мец чемпионата Франции — 21 апреля 2024
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