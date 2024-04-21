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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

21 Апреля 2024 • 10:55 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
01.05 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, хочет ли он, чтобы команда из Парижа в финале Лиги чемпионов встретилась с мадридским «Реалом».

Напомним, в полуфинале турнира «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а «Реалу» будет противостоять другая команда из Германии — «Бавария».

По словам Энрике, прежде чем думать о сопернике по возможному финалу, «ПСЖ» необходимо сначала до него дойти.

«Боруссия» — качественная команда, как и мы. У «Боруссии» присутствует точно такое же желание попасть в финал. Если мы дойдём до финала, то я вам отвечу», — цитирует Энрике журналист Адриен Грейнер.

Первый матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 1 мая в Дортмунде. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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