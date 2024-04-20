Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Быстрый гол с пенальти позволил «Лансу» обыграть «Клермон»

20 Апреля 2024 • 23:54 Комментировать
Ланс
1:0
Клермон

Растерявший форму «Ланс» в 30-м туре чемпионата Франции принимал «Клермон», главного аутсайдера. На второй минуте Нейл эль-Айнауи заработал пенальти, а Флориан Сотока его уверенно реализовал, что позволило фавориту спокойно сыграть по счету. Анжело Фюльжени едва не удвоил счет, но все же минимально промахнулся. Сотока опасно атаковал с игры, но дальний удар приняла на себя штанга. На 61-й минуте в контратаке отличился Факундо Медина, и ВАР не засчитал гол «Ланса», так как в развитии вылазки Сотока фолил. Грежон Киэ был близок к голевому удару, но не попал в створ. На 90-й минуте Сотока еще раз стрельнул в штангу.

После четырех неудачных матчей «Ланс» победил и закрепился на шестом месте. Соперник все так же последний, отставание от «стыковой» позиции - четыре очка.

Протокол игры  
Ланс1:0Клермон
(1:0) Сотока Флориан3'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславЭль-Айнауи НейлМенди НампалиМачадо Дейвер  54' 85' (Айдара Массадио ( 85') Сотока ФлорианВахи Элю 89' (Гилавоги Морган ( 89') Фюльжени Анжело 77' (Коста Давид ( 77')
Запасные: Диуф ЭндиСишуба АяндаТомассон АдриенХусанов АбдукодирАбдул-Самед СалисЛека Жан-Луи
Диао МориМатсима КрисленПельмар АндиКофрие МаксимилианоМаньен Йоанн  79'Гастьен Йоан  18'Кейта Хабиб  45' 63' (Бела Жереми ( 63') Вивальдо Боргес до Сантос НетоЧам Мухаммед 86' (Бутубба Биляль ( 86') Виржинюс Алан 62' (Киэ Грежон ( 62') Рашани Эльбасан  40'
Запасные: Армугом ЙоэльНиколсон ШамарЖаке ДжеремиЗеффан МехдиОжье ФлоранНдиайе Массамба
20 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Клермон

Новости по матчу

20 Апреля
14:31
«Ланс» - «Клермон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18 Апреля
23:54
Бесплатная ставка и прогноз на матч Ланс — Клермон чемпионата Франции — 20 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Нант Нант
Ренн Ренн
0
3
2.95 3.60 2.21
Видео
Окончен
Ланс Ланс
Клермон Клермон
1
0
1.37 4.60 8.00
Видео
21.04.24 в 16:00
Гавр Гавр
Мец Мец
1.95 3.40 3.80
Видео
21.04.24 в 16:00
Лилль Лилль
Страсбург Страсбург
1.49 4.30 6.20
Видео
21.04.24 в 16:00
Реймс Реймс
Монпелье Монпелье
1.81 3.65 4.20
Видео
21.04.24 в 18:05
Брест Брест
Монако Монако
2.48 3.40 2.70
Видео
21.04.24 в 20:00
Тулуза Тулуза
Марсель Марсель
3.20 3.35 2.18
Видео
21.04.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Лион Лион
1.37 5.00 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
20 Апреля
23:54 · Франция. Лига 1
Быстрый гол с пенальти позволил «Лансу» обыграть «Клермон»
23:18 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» недовольны Шкриньяром – ему уже ищут замену слухи
22:36 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»
21:07 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал, как относится к критике
20:31 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба претендуют на Мусиалу слухи
19:59 · Франция. Лига 1
«Ренн» прервал серию неудач разгромной победой над «Нантом»
17:29 · Италия. Серия А
«Лацио» активировал опцию выкупа Гендузи – известны условия
16:15 · Франция. Лига 1
Лига 1 перенесла матчи «ПСЖ» и «Марселя» - объявлена причина
04:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» уже определился с долгосрочной заменой Начо
00:44 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта 4
00:00 · Франция. Лига 1
«Ницца» разгромно победила и отправила «Лорьян» в зону вылета
19 Апреля
23:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» надеется оформить чемпионство в Лиге 1 до первого матча с «Боруссией»
22:45 · Италия. Серия А
«Милан» может заменить Пиоли на португальского тренера
17:20 · Франция. Лига 1
Главный тренер «Монако» Хюттер рассказал о сроках восстановления Головина
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят подписать вратаря «Реала»
Все новости
Рекомендуем