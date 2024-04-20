Быстрый гол с пенальти позволил «Лансу» обыграть «Клермон»

Растерявший форму «Ланс» в 30-м туре чемпионата Франции принимал «Клермон», главного аутсайдера. На второй минуте Нейл эль-Айнауи заработал пенальти, а Флориан Сотока его уверенно реализовал, что позволило фавориту спокойно сыграть по счету. Анжело Фюльжени едва не удвоил счет, но все же минимально промахнулся. Сотока опасно атаковал с игры, но дальний удар приняла на себя штанга. На 61-й минуте в контратаке отличился Факундо Медина, и ВАР не засчитал гол «Ланса», так как в развитии вылазки Сотока фолил. Грежон Киэ был близок к голевому удару, но не попал в створ. На 90-й минуте Сотока еще раз стрельнул в штангу.

После четырех неудачных матчей «Ланс» победил и закрепился на шестом месте. Соперник все так же последний, отставание от «стыковой» позиции - четыре очка.