Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» недовольны Шкриньяром – ему уже ищут замену слухи

20 Апреля 2024 • 23:18 Комментировать
Лорьян
...
ПСЖ
24.04 20:00

В «Пари Сен-Жермен» не впечатлены игрой центрального защитника Милана Шкриньяра.

Словак испытывает трудности с травмами и не всегда попадает в стартовый состав парижан. По информации L'Equipe, в «ПСЖ» недовольны выступлениями Шкриньяра и уже подыскивают ему замену на трансферном рынке. Подписание нового центрбека – одна из приоритетных целей гранда Лиги 1 в летнее окно. 

Напомним, Милан Шкриньяр перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года из миланского «Интера» в качестве свободного агента. В текущей кампании 29-летний футболист отыграл 26 матчей за команду Луиса Энрике, отметившись одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Милан Шкриньяр трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Апреля
22:36
«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОРЬЯН ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Нант Нант
Ренн Ренн
0
3
2.95 3.60 2.21
Видео
80 мин
Ланс Ланс
Клермон Клермон
1
0
1.37 4.60 8.00
Видео
21.04.24 в 16:00
Гавр Гавр
Мец Мец
1.95 3.40 3.80
Видео
21.04.24 в 16:00
Лилль Лилль
Страсбург Страсбург
1.49 4.30 6.20
Видео
21.04.24 в 16:00
Реймс Реймс
Монпелье Монпелье
1.81 3.65 4.20
Видео
21.04.24 в 18:05
Брест Брест
Монако Монако
2.48 3.40 2.70
Видео
21.04.24 в 20:00
Тулуза Тулуза
Марсель Марсель
3.20 3.35 2.18
Видео
21.04.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Лион Лион
1.37 5.00 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
23:18 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» недовольны Шкриньяром – ему уже ищут замену слухи
22:36 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»
21:07 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал, как относится к критике
20:31 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба претендуют на Мусиалу слухи
19:59 · Франция. Лига 1
«Ренн» прервал серию неудач разгромной победой над «Нантом»
17:29 · Италия. Серия А
«Лацио» активировал опцию выкупа Гендузи – известны условия
16:15 · Франция. Лига 1
Лига 1 перенесла матчи «ПСЖ» и «Марселя» - объявлена причина
04:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» уже определился с долгосрочной заменой Начо
00:44 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта 4
00:00 · Франция. Лига 1
«Ницца» разгромно победила и отправила «Лорьян» в зону вылета
19 Апреля
23:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» надеется оформить чемпионство в Лиге 1 до первого матча с «Боруссией»
22:45 · Италия. Серия А
«Милан» может заменить Пиоли на португальского тренера
17:20 · Франция. Лига 1
Главный тренер «Монако» Хюттер рассказал о сроках восстановления Головина
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят подписать вратаря «Реала»
10:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может воспользоваться интересом «Атлетико» к Тодибо, чтобы выкупить Фелиша
Все новости
Рекомендуем