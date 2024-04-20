В «Пари Сен-Жермен» не впечатлены игрой центрального защитника Милана Шкриньяра.

Словак испытывает трудности с травмами и не всегда попадает в стартовый состав парижан. По информации L'Equipe, в «ПСЖ» недовольны выступлениями Шкриньяра и уже подыскивают ему замену на трансферном рынке. Подписание нового центрбека – одна из приоритетных целей гранда Лиги 1 в летнее окно.

Напомним, Милан Шкриньяр перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года из миланского «Интера» в качестве свободного агента. В текущей кампании 29-летний футболист отыграл 26 матчей за команду Луиса Энрике, отметившись одним забитым мячом.