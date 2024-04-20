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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике рассказал, как относится к критике

20 Апреля 2024 • 21:07 Комментировать
ПСЖ
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Лион
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21.04 22:00

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на критику, с которой он сталкивается по ходу тренерской карьеры.

«Дело не в том, что я мало читаю [прессу], это неважно. Я работаю тренером больше десяти лет – на меня нападали, меня гнобили, меня игнорировали, меня критиковали. Это не проблема, мне это нравится», - сказал Энрике журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что на неделе «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и завоевал путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Там команда Луиса Энрике встретится с дортмундской «Боруссией».

Ближайший же матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Лиона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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