Луис Энрике рассказал, как относится к критике

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на критику, с которой он сталкивается по ходу тренерской карьеры.

«Дело не в том, что я мало читаю [прессу], это неважно. Я работаю тренером больше десяти лет – на меня нападали, меня гнобили, меня игнорировали, меня критиковали. Это не проблема, мне это нравится», - сказал Энрике журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что на неделе «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и завоевал путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Там команда Луиса Энрике встретится с дортмундской «Боруссией».

Ближайший же матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Лиона» на своём поле.