«Ренн» прервал серию неудач разгромной победой над «Нантом»

«Нант» с «Ренном» соперничали в матче 30-го тура Лиги 1. К сожалению, моментов было маловато, а небольшое перевес гостей воплотился в гол только на 66-й минуте, когда Арно Мюинга метко пробил из пределов штрафной. Он же вскоре заработал пенальти, и Бенжамен Буриго удвоил перевес гостей. На 90-й минуте Амин Гуйри вовсе сделал результат разгромным - 0:3.

«Ренн» уже седьмой, прервав серию из трех поражений. Соперник - 14-й.