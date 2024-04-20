«Ренн» прервал серию неудач разгромной победой над «Нантом»

«Нант» с «Ренном» соперничали в матче 30-го тура Лиги 1. К сожалению, моментов было маловато, а небольшое перевес гостей воплотился в гол только на 66-й минуте, когда Арно Мюинга метко пробил из пределов штрафной. Он же вскоре заработал пенальти, и Бенжамен Буриго удвоил перевес гостей. На 90-й минуте Амин Гуйри вовсе сделал результат разгромным - 0:3.
«Ренн» уже седьмой, прервав серию из трех поражений. Соперник - 14-й.
Протокол игры
|66'Мюинга Арно (0:1)
|76'Буриго Бенжамен (0:2)
|90'Гуйри Амин (0:3)
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен85' (Коко Маркус (85') •Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя•Коцца Николя•Дуглас Гомес26' (Бамба Абдул-Кадер (26') •Чиривелья Педро• 85'Мутуссами Самуэль72' (Аппюа Стредер (72') •Сиссоко Мусса•Мохамед Мостафа•Молле Флоран72' (Траоре Бени (72')
Манданда Стив•Дуэ Гела• 62'Омари Вармед•Ву Кристофер• 40'Белосьян Женуэль89' (Ридер Фабиан (89') •Сантамария Батист• 52'Матусива Азор89' (Теате Артур (89') •Блас Людовик67' (Буриго Бенжамен (67') •Террье Мартен82' (Йылдырым Бертуг (82') •Дуэ Дезире• 45'Мюинга Арно82' (Гуйри Амин (82')
Запасные: Галлон Готье•Ле Фе Энцо•Бамба Райан•Салах Ибрагим
20 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Бан пользователя