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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» прервал серию неудач разгромной победой над «Нантом»

20 Апреля 2024 • 19:59 Комментировать
Нант
0:3
Ренн
окончен

«Нант» с «Ренном» соперничали в матче 30-го тура Лиги 1. К сожалению, моментов было маловато, а небольшое перевес гостей воплотился в гол только на 66-й минуте, когда Арно Мюинга метко пробил из пределов штрафной. Он же вскоре заработал пенальти, и Бенжамен Буриго удвоил перевес гостей. На 90-й минуте Амин Гуйри вовсе сделал результат разгромным - 0:3.

«Ренн» уже седьмой, прервав серию из трех поражений. Соперник - 14-й.

Протокол игры  
Нант0:3Ренн
  66'Мюинга Арно (0:1)
  76'Буриго Бенжамен (0:2)
  90'Гуйри Амин (0:3)
Лафон АльбанАмьен-Аду Кельвен 85' (Коко Маркус ( 85') Кастеллетто Жан-ШарльПаллуа НиколяКоцца НиколяДуглас Гомес 26' (Бамба Абдул-Кадер ( 26') Чиривелья Педро  85'Мутуссами Самуэль 72' (Аппюа Стредер ( 72') Сиссоко МуссаМохамед МостафаМолле Флоран 72' (Траоре Бени ( 72')
Запасные: Кёмерт ЭрайПетрич ДенисМахамуд АдельДюверн Жан-КевинЗезе Натан
Манданда СтивДуэ Гела  62'Омари ВармедВу Кристофер  40'Белосьян Женуэль 89' (Ридер Фабиан ( 89') Сантамария Батист  52'Матусива Азор 89' (Теате Артур ( 89') Блас Людовик 67' (Буриго Бенжамен ( 67') Террье Мартен 82' (Йылдырым Бертуг ( 82') Дуэ Дезире  45'Мюинга Арно 82' (Гуйри Амин ( 82')
Запасные: Галлон ГотьеЛе Фе ЭнцоБамба РайанСалах Ибрагим
20 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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