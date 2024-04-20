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Чемпионат Франции. Лига 1

Лига 1 перенесла матчи «ПСЖ» и «Марселя» - объявлена причина

20 Апреля 2024 • 16:15 Комментировать
Реймс
...
Марсель
04.05 21:00

На сайте французской Лиги 1 появилась информация о переносе двух матчей. Игры «Реймс» - «Марсель» и «Ницца» - «ПСЖ» пройдут в среду, 15 мая. Изначально эти встречи должны были состояться на первых майских выходных.

Перенос этих игр связан с желанием Лиги 1 помочь «ПСЖ» и «Марселю», которые представят Францию в полуфиналах еврокубков. Таким образом, между полуфинальными играми парижане и провансальцы не внутренней арене выступать на будут.

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Боруссии», а «Марсель» в полуфинале Лиги Европы будет противостоять «Аталанте».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ

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РЕЙМС МАРСЕЛЬ
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