Лига 1 перенесла матчи «ПСЖ» и «Марселя» - объявлена причина

На сайте французской Лиги 1 появилась информация о переносе двух матчей. Игры «Реймс» - «Марсель» и «Ницца» - «ПСЖ» пройдут в среду, 15 мая. Изначально эти встречи должны были состояться на первых майских выходных.

Перенос этих игр связан с желанием Лиги 1 помочь «ПСЖ» и «Марселю», которые представят Францию в полуфиналах еврокубков. Таким образом, между полуфинальными играми парижане и провансальцы не внутренней арене выступать на будут.

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Боруссии», а «Марсель» в полуфинале Лиги Европы будет противостоять «Аталанте».