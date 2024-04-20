«Ницца» разгромно победила и отправила «Лорьян» в зону вылета

В матче 30-го тура Лиги 1 ведущая борьбу за еврокубки «Ницца» принимала аутсайдеров из «Лорьяна». Жереми Бога начал пристрелку и немного промахнулся. После грубой ошибки Сулеймана Туре Морган Сансон рванул к воротам и открыл счет. Мохамед-Али Чо оказался на острие, но голкипер здесь выручил. На 53-й минуте Бога удвоил перевес, в этом ему помог рикошет. Хишем Будауи опасно бил - парировано. Эванн Гессан в итоге поставил точку - 3:0.
«Ницца» закрепилась на пятом месте, а соперник упал на вторую позицию с конца.
Протокол игры
|(1:0) Сансон Морган22'
|(2:0) Бога Жереми53'
|(3:0) Гессан Эванн89'
Булка Марцин•Лотомба Жордан78' (Менди Антуан (78') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган72' (Ндайишимийе Юссуф (72') •Росарио Пабло•Тюрам Кефрен59' (Лаборд Гаэтан (59') •Чо Мохамед-Али59' (Будауи Хишем (59') •Моффи Теремас71' (Гессан Эванн (71') •Бога Жереми
Запасные: Перро Ромен•Дюпе Максим•Бальде Алиу•Клод-Морис Алексис
Мвого Ивон•Менди Формоз III•Аджей Натаниэль•Туре Сулейман•Кацерис Панос63' (Калюлю Гедеон (63') •Бакайоко Тьемуэ•Луза Имран90' (Макенго Жан-Виктор (90') •Ле Бри Тео62' (Менди Бенжамен (62') •Понсо Жульен•Бамба Мохаммед 7'62' (Крупи Эли Джуниор (62') •Кари Айман 57'78' (Тосин Айегун (78')
19 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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