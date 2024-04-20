«Ницца» разгромно победила и отправила «Лорьян» в зону вылета

В матче 30-го тура Лиги 1 ведущая борьбу за еврокубки «Ницца» принимала аутсайдеров из «Лорьяна». Жереми Бога начал пристрелку и немного промахнулся. После грубой ошибки Сулеймана Туре Морган Сансон рванул к воротам и открыл счет. Мохамед-Али Чо оказался на острие, но голкипер здесь выручил. На 53-й минуте Бога удвоил перевес, в этом ему помог рикошет. Хишем Будауи опасно бил - парировано. Эванн Гессан в итоге поставил точку - 3:0.

«Ницца» закрепилась на пятом месте, а соперник упал на вторую позицию с конца.