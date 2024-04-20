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«Ницца» разгромно победила и отправила «Лорьян» в зону вылета

20 Апреля 2024 • 00:00 Комментировать
Ницца
3:0
Лорьян
окончен

В матче 30-го тура Лиги 1 ведущая борьбу за еврокубки «Ницца» принимала аутсайдеров из «Лорьяна». Жереми Бога начал пристрелку и немного промахнулся. После грубой ошибки Сулеймана Туре Морган Сансон рванул к воротам и открыл счет. Мохамед-Али Чо оказался на острие, но голкипер здесь выручил. На 53-й минуте Бога удвоил перевес, в этом ему помог рикошет. Хишем Будауи опасно бил - парировано. Эванн Гессан в итоге поставил точку - 3:0.

«Ницца» закрепилась на пятом месте, а соперник упал на вторую позицию с конца.

Протокол игры  
Ницца3:0Лорьян
(1:0) Сансон Морган22'  
(2:0) Бога Жереми53'  
(3:0) Гессан Эванн89'  
Булка МарцинЛотомба Жордан 78' (Менди Антуан ( 78') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенСансон Морган 72' (Ндайишимийе Юссуф ( 72') Росарио ПаблоТюрам Кефрен 59' (Лаборд Гаэтан ( 59') Чо Мохамед-Али 59' (Будауи Хишем ( 59') Моффи Теремас 71' (Гессан Эванн ( 71') Бога Жереми
Запасные: Перро РоменДюпе МаксимБальде АлиуКлод-Морис Алексис
Мвого ИвонМенди Формоз IIIАджей НатаниэльТуре СулейманКацерис Панос 63' (Калюлю Гедеон ( 63') Бакайоко ТьемуэЛуза Имран 90' (Макенго Жан-Виктор ( 90') Ле Бри Тео 62' (Менди Бенжамен ( 62') Понсо ЖульенБамба Мохаммед  7' 62' (Крупи Эли Джуниор ( 62') Кари Айман  57' 78' (Тосин Айегун ( 78')
Запасные: Гомис АльфредМоуйоколо ЛорисЛапорт ЖульенЙонгва Дарлин
19 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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