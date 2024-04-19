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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» надеется оформить чемпионство в Лиге 1 до первого матча с «Боруссией»

19 Апреля 2024 • 23:26 Комментировать
ПСЖ
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Лион
1 1.45 X 5.00 2 6.00
21.04 22:00

«Пари Сен-Жермен» попробует закрыть все вопросы в чемпионате, чтобы сосредоточиться на Лиге чемпионов.

Недавно парижане добыли путёвку в полуфинал главного еврокубка, обыграв по сумме двух встреч «Барселону». Как отмечает Лоик Танзи, сейчас в команде ставят задачу гарантировать себе чемпионский титул до старта первого полуфинального матча против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 мая. Перед встречей со «шмелями» команде Луиса Энрике предстоит сыграть в Лиге 1 против «Лиона», «Лорьяна» и «Гавра».

После 28 туров «ПСЖ» лидирует в таблице, опережая «Брест» на десять очков. До завершения чемпионата столичному гранду предстоит провести ещё шесть игр в лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ

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