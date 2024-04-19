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Чемпионат Франции. Лига 1

Главный тренер «Монако» Хюттер рассказал о сроках восстановления Головина

19 Апреля 2024 • 17:20 Комментировать
Монако
...
Лилль
24.04 20:00

Наставник «Монако» Адольф Хюттер рассказал о состоянии российского хавбека команды Александра Головина, который получил неприятную травму.

«Действительно, печально. Он выбыл до конца сезона, но мы не знаем точно. Он может быть доступен для одного матча, а, может, и нет», — приводит слова специалиста Get French Football News.

Ранее различные СМИ информировали, что Головин не сможет помочь своим партнёрам на протяжении пяти недель.  

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне полузащитник провёл за свой клуб 27 встреч во всех турнирах, отличившись шестью забитыми мячами и шестью ассистами. Трудовой договор игрока рассчитан до лета 2026 года.

Что касается «Монако», то команда после 28 матчей находится на третьей позиции турнирной таблицы первенства Франции. Коллектив заработал 52 балла.


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Евро-Футбол.Ру,
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