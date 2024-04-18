Журналист из Франции: «Головин — потеря для «Монако», но в команде есть ему замена»

Журналист издания L’Equipe Антуан Момон поделился мнением о травме российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«С одной стороны, для «Монако» отсутствие Головина, действительно, потеря. Но с другой стороны, нет. Александр Головин — самый лучший игрок «Монако» в этом сезоне. Но есть те, кто сейчас может сыграть на его позиции», — приводит слова Момона издание «Чемпионат».

Ранее различные СМИ информировали, что Головин не сможет помочь своим партнёрам на протяжении пяти недель.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне полузащитник провёл за свой клуб 27 встреч во всех турнирах, отличившись шестью забитыми мячами и шестью ассистами. Трудовой договор игрока рассчитан до лета 2026 года.

Что касается «Монако», то команда после 28 матчей находится на третьей позиции турнирной таблицы первенства Франции. Коллектив заработал 52 балла.