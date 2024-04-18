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Языджи прервал безголевую засуху, которая длилась более двух месяцев

18 Апреля 2024 • 20:12 Комментировать
Лилль
1:0
Астон Вилла
1 2.50 X 3.30 2 2.90
1-й тайм

В матче «Лилля» и «Астон Виллы» забит быстрый гол. Оформил его Юсуф Языджи, турецкий игрок атаки «бульдогов». «Лилль» повёл – 1:0.

Таким образом, турок прервал свою голевую засуху, которая во всех турнирах у него продолжалась более двух месяцев. В последний раз до 18 апреля футболист из Турции забивал 10 февраля – тогда «Лилль» в Лиге 1 гостил у «ПСЖ» и проиграл (1:3).

Следить за текстовой трансляцией битвы «Лилля» и «Астон Виллы» можно на нашем портале. После гола Языджи команды сравняли общий счёт по сумме двух встреч – 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Языджи

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ЛИЛЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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