Языджи прервал безголевую засуху, которая длилась более двух месяцев

В матче «Лилля» и «Астон Виллы» забит быстрый гол. Оформил его Юсуф Языджи, турецкий игрок атаки «бульдогов». «Лилль» повёл – 1:0.

Таким образом, турок прервал свою голевую засуху, которая во всех турнирах у него продолжалась более двух месяцев. В последний раз до 18 апреля футболист из Турции забивал 10 февраля – тогда «Лилль» в Лиге 1 гостил у «ПСЖ» и проиграл (1:3).

Следить за текстовой трансляцией битвы «Лилля» и «Астон Виллы» можно на нашем портале. После гола Языджи команды сравняли общий счёт по сумме двух встреч – 2:2.