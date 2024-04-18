Гришин: «Жалко, что Головин получил повреждение»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на травму российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Ранее стало известно, что хавбек пропустит остаток сезона из-за травмы лодыжки.

Гришин считает, что у «Монако» есть игроки хорошего уровня, способные заменить Головина.

«Жалко, что такое повреждение получил Головин, но футбол — это травматичный вид спорта», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Головин появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором шести ассистов.

21 апреля «Монако» встретится на выезде с «Брестом» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Начало поединка запланировано на 18:05 по мск.