В «Монако» подтвердили наличие травмы у Головина

Представители французского «Монако» заявили, что российский хавбек команды Александр Головин получил повреждение.

Как заявляет пресс-служба монегасков, у футболиста обнаружена травма лодыжки, передаёт издание «СЭ».

Накануне различные СМИ информировали, что Головин не сможет помочь своим партнёрам на протяжении пяти недель.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне полузащитник провёл за свой клуб 27 встреч во всех турнирах, отличившись шестью забитыми мячами и шестью ассистами. Трудовой договор игрока рассчитан до лета 2026 года.

Что касается «Монако», то команда после 28 матчей находится на третьей позиции турнирной таблицы первенства Франции. Коллектив заработал 52 балла.