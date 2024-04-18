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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Монако» подтвердили наличие травмы у Головина

18 Апреля 2024 • 16:27 Комментировать
Монако
...
Лилль
24.04 20:00

Представители французского «Монако» заявили, что российский хавбек команды Александр Головин получил повреждение.

Как заявляет пресс-служба монегасков, у футболиста обнаружена травма лодыжки, передаёт издание «СЭ».

Накануне различные СМИ информировали, что Головин не сможет помочь своим партнёрам на протяжении пяти недель.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне полузащитник провёл за свой клуб 27 встреч во всех турнирах, отличившись шестью забитыми мячами и шестью ассистами. Трудовой договор игрока рассчитан до лета 2026 года.

Что касается «Монако», то команда после 28 матчей находится на третьей позиции турнирной таблицы первенства Франции. Коллектив заработал 52 балла.


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Монако Лига 1 Александр Головин ещё теги

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