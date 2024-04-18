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Чемпионат Франции. Лига 1

Журналист из Франции: «Травма Головина — это большой удар для «Монако»

18 Апреля 2024 • 13:48 Комментировать
Брест
...
Монако
21.04 18:05

Замглавы редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о травме российского хавбека «Монако» Александра Головина.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист получил травму лодыжки и выбыл до конца нынешнего сезона.

«Да, мы думаем, что он выбыл как минимум на пять недель, и что для него сезон закончен. Это большой удар для «Монако», — приводит слова Леклера издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

После 28 игр «Монако» занимает третье место в Лиге 1, имея в копилке 52 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Жан-Филип Леклер ещё теги

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