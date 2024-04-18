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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин может не сыграть до конца сезона

18 Апреля 2024 • 13:11 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин рискует пропустить остаток нынешнего сезона из-за повреждения лодыжки. Об этом рапортуют журналисты Lequipe. Игрок получил травму во время тренировки. Точные сроки восстановления россиянина пока не называются.

В текущем сезоне Александр поучаствовал в 27 поединках «Монако». На счету полузащитника шесть забитых мячей и шесть голевых передач. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

После 28 туров чемпионата Франции монегаски набрали 52 балла и занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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