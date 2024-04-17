Луис Энрике ответил на вопрос о будущем Мбаппе

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о звездном нападающем команды Килиане Мбаппе после победы над каталонской «Барселоной» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Парижане выиграли со счетом 4:1, а 25-летний нападающий оформил дубль.

«Нужно подождать, пока Мбаппе сам не сообщит о своем будущем. Пока он не вышел и не сказал публично, я буду сидеть и хранить молчание», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет парижский клуб в конце сезона. Нападающий близок к переходу в мадридский «Реал».