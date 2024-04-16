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Усман Дембеле забил третий гол в сезоне, два из них забиты в ворота «Барселоны»

16 Апреля 2024 • 22:47 Комментировать

В игре «Барселоны» и «ПСЖ», что проходит в столице Каталонии в эти минуты, счёт равный. Усман Дембеле, игрок атаки парижан сравнял счёт ближе к концу первого тайма – 1:1.

Любопытно, что этот гол стал для Дембеле лишь третьим в сезоне во всех соревнованиях на клубном уровне. Но самое интересное – это то, что два своих гола сезона Дембеле оформил в двух матчах Лиги чемпионов с «Барселоной» в текущем апреле.

Напомним, что счёт мачта в первом тайме открыл Рафинья Диас с ассиста уже заменённого Ламина Ямаля. Играет «Барса» в меньшинстве – удалён Рональд Араухо. Текстовая трансляция игры – на нашем сайте.

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