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Дель Пьеро: «Не понимаю поведение Мбаппе»

16 Апреля 2024 • 22:43 Комментировать
Барселона
1:4
ПСЖ
1 2.20 X 4.05 2 3.00
2-й тайм

Легенда итальянского футбола Алессандро дель Пьеро считает, что вокруг ситуации с будущим Килиана Мбаппе слишком много шумихи.

Французский форвард неоднократно был близок к уходу из «ПСЖ», однако всякий раз оставался, несмотря на интерес мадридского «Реала». В нынешнем году, похоже, переход Мбаппе всё-таки состоится – игрок отказался продлевать контракт с парижанами, что не скрывают в клубе. 

«Мы помним, как всё происходило в предыдущие годы: были ложные прощания, а затем Мбаппе всё равно подписывал новый контракт с «ПСЖ». Я не понимаю такое поведение. Если ты хочешь остаться в Париже, то ты остаёшься в Париже», – цитирует TMW дель Пьеро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алессандро Дель Пьеро ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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БАРСЕЛОНА ПСЖ
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