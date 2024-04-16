Дель Пьеро: «Не понимаю поведение Мбаппе»

Легенда итальянского футбола Алессандро дель Пьеро считает, что вокруг ситуации с будущим Килиана Мбаппе слишком много шумихи.

Французский форвард неоднократно был близок к уходу из «ПСЖ», однако всякий раз оставался, несмотря на интерес мадридского «Реала». В нынешнем году, похоже, переход Мбаппе всё-таки состоится – игрок отказался продлевать контракт с парижанами, что не скрывают в клубе.

«Мы помним, как всё происходило в предыдущие годы: были ложные прощания, а затем Мбаппе всё равно подписывал новый контракт с «ПСЖ». Я не понимаю такое поведение. Если ты хочешь остаться в Париже, то ты остаёшься в Париже», – цитирует TMW дель Пьеро.