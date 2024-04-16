Рами: «Мбаппе сильно пострадал из-за клуба и тренера»

«Мбаппе серьезно пострадал в этом сезоне из-за клуба и главного тренера. Мы могли наблюдать его недовольство в матчах с «Монако» и «Марселем». Килиану важно, чтобы к нему хорошо относились. Тогда он будет играть на 100 процентов. Если же Мбаппе не выкладывается на максимум, то это только из-за того, что он не чувствует себя любимым», - передает слова Адиля Mundo Deportivo.