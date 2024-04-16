Рами: «Мбаппе сильно пострадал из-за клуба и тренера»

Бывший защитник «Севильи» Адиль Рами поделился мнением о звездном нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Мбаппе серьезно пострадал в этом сезоне из-за клуба и главного тренера. Мы могли наблюдать его недовольство в матчах с «Монако» и «Марселем». Килиану важно, чтобы к нему хорошо относились. Тогда он будет играть на 100 процентов. Если же Мбаппе не выкладывается на максимум, то это только из-за того, что он не чувствует себя любимым», - передает слова Адиля Mundo Deportivo.
Ранее неоднократно сообщалось, что в конце сезона Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента.
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