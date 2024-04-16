Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мэйтленд-Найлс: «Гроссо игнорировал меня, мы так и не познакомились»

16 Апреля 2024 • 07:04 Комментировать
Лион
4:3
Брест

Выступающий за французский «Лион» английский футболист Эйнсли Мэйтленд-Найлс признался, что так и не успел познакомиться с бывшим тренером «Лиона» - итальянцем Фабио Гроссо. Гроссо провёл у руля команды только семь матчей, установив антирекорд клуба. И английскому полузащитнику не хватило этого времени, чтобы познакомиться с ним.

- Мы не познакомились. Он никогда не спрашивал, что со мной, что я думаю, что я чувствую, как у меня дела. Я просто молча работал. Потом он быстро пропал, - цитирует слова английского игрока L'Equipe.

Сейчас «Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Фабио Гроссо Эйнсли Мейтленд-Найлз ещё теги

Новости по матчу

15 Апреля
04:56
​Мэйтленд-Найлс забил самый поздний гол в истории французского чемпионата
14 Апреля
23:53
«Лион» на характере дожал «Брест» в голевой перестрелке
13 Апреля
16:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Лион — Брест чемпионата Франции — 14 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Стало известно, какую команду может возглавить Клопп «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Хави останется в «Барселоне» при одном условии Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
07:04 · Франция. Лига 1
Мэйтленд-Найлс: «Гроссо игнорировал меня, мы так и не познакомились»
15 Апреля
21:27 · Англия. Премьер-лига
Олисе может перейти не в «Манчестер Юнайтед», а в другой топ-клуб
16:07 · Франция. Лига 1
Корчагин: «Головин — лидер «Монако»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона высказался о будущем нападающего в «Спартаке»
13:00 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева: «Живём одним сезоном, о будущем будем думать потом»
04:56 · Франция. Лига 1
​Мэйтленд-Найлс забил самый поздний гол в истории французского чемпионата
14 Апреля
23:53 · Франция. Лига 1
«Лион» на характере дожал «Брест» в голевой перестрелке
23:11 · Англия. Премьер-лига
Два гранда следят за Фоденом слухи
21:42 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» принял решение по Симонсу слухи
18:18 · Франция. Лига 1
«Клермон» и «Монпелье» поделили очки
15:59 · Франция. Лига 1
«Нант» вырвал победу над «Гавром» в компенсированное время
12:53 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на вратаря «Валенсии»
00:06 · Франция. Лига 1
«Тулуза» одержала волевую победу над «Ренном»
13 Апреля
20:36 · Франция. Лига 1
«Страсбург» добыл волевую победу в матче с «Реймсом»
12:14 · Испания. Ла Лига
Асенсио может вернуться в Мадрид
Все новости
Рекомендуем