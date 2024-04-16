Мэйтленд-Найлс: «Гроссо игнорировал меня, мы так и не познакомились»

Выступающий за французский «Лион» английский футболист Эйнсли Мэйтленд-Найлс признался, что так и не успел познакомиться с бывшим тренером «Лиона» - итальянцем Фабио Гроссо. Гроссо провёл у руля команды только семь матчей, установив антирекорд клуба. И английскому полузащитнику не хватило этого времени, чтобы познакомиться с ним.

- Мы не познакомились. Он никогда не спрашивал, что со мной, что я думаю, что я чувствую, как у меня дела. Я просто молча работал. Потом он быстро пропал, - цитирует слова английского игрока L'Equipe.

Сейчас «Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата.