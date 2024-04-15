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Чемпионат Франции. Лига 1

Корчагин: «Головин — лидер «Монако»

15 Апреля 2024 • 16:07 Комментировать
Брест
...
Монако
21.04 18:05

Бывший футболист «Локомотива» Эрик Корчагин высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я не согласен с теми, кто считает, что Головин перестал прогрессировать в «Монако». Он – лидер команды и заметно, что продолжает развиваться», — приводит слова Корчагина Metaratings.

В этом сезоне 27-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 53 очка за 28 туров.

21 апреля «Монако» встретится на выезде с «Брестом» в рамках 30-го тура Лиги 1. Начало поединка запланировано на 18:05 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Эрик Корчагин Александр Головин ещё теги

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