Корчагин: «Головин — лидер «Монако»

Бывший футболист «Локомотива» Эрик Корчагин высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я не согласен с теми, кто считает, что Головин перестал прогрессировать в «Монако». Он – лидер команды и заметно, что продолжает развиваться», — приводит слова Корчагина Metaratings.

В этом сезоне 27-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 53 очка за 28 туров.

21 апреля «Монако» встретится на выезде с «Брестом» в рамках 30-го тура Лиги 1. Начало поединка запланировано на 18:05 по мск.