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Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Кузяева: «Живём одним сезоном, о будущем будем думать потом»

15 Апреля 2024 • 13:00 Комментировать

Адьям Кузяев, который является отцом российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался относительно будущего своего сына.

«Есть амбиции перейти в другой клуб? Мы живем одним сезоном и об этом еще не думали. Задача - максимально помочь команде. А что с будущим, думать будем потом», - передает слова отца футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кузяев перебрался в «Гавр» из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Он подписал с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне полузащитник провел 28 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

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