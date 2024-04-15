Отец Кузяева: «Живём одним сезоном, о будущем будем думать потом»

Адьям Кузяев, который является отцом российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался относительно будущего своего сына.

«Есть амбиции перейти в другой клуб? Мы живем одним сезоном и об этом еще не думали. Задача - максимально помочь команде. А что с будущим, думать будем потом», - передает слова отца футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кузяев перебрался в «Гавр» из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Он подписал с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне полузащитник провел 28 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.