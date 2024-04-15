Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мэйтленд-Найлс забил самый поздний гол в истории французского чемпионата

15 Апреля 2024 • 04:56 Комментировать
Лион
4:3
Брест

В чемпионате Франции прошли матчи 29-го тура, «Лион» принимал дома «Брест» и в увлекательном матче с семью голами оказался чуть удачливее соперника, выиграв со счётом 4:3. последний гол в этой игре на свой счёт записал Эйнзли Мэйтленд-Найлс, который удачно реализовал пенальти.

А случилось это аж на 105-й минуте и 17-й секунде, что, как оказалось, стало самым поздним голом во французском чемпионате за всё время сбора подробных статистических данных.

В следующем туре Лиги 1 «Лиону» предстоит непростой выездной матч - против «ПСЖ» в Париже. Он пройдёт 21 апреля, то есть в воскресенье.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Эйнсли Мэйтленд-Найлс

Новости по матчу

14 Апреля
23:53
«Лион» на характере дожал «Брест» в голевой перестрелке
13 Апреля
16:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Лион — Брест чемпионата Франции — 14 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лион Лион
Брест Брест
4
3
2.25 3.25 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
04:56 · Франция. Лига 1
​Мэйтленд-Найлс забил самый поздний гол в истории французского чемпионата
14 Апреля
23:53 · Франция. Лига 1
«Лион» на характере дожал «Брест» в голевой перестрелке
23:11 · Англия. Премьер-лига
Два гранда следят за Фоденом слухи
21:42 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» принял решение по Симонсу слухи
18:18 · Франция. Лига 1
«Клермон» и «Монпелье» поделили очки
15:59 · Франция. Лига 1
«Нант» вырвал победу над «Гавром» в компенсированное время
12:53 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на вратаря «Валенсии»
00:06 · Франция. Лига 1
«Тулуза» одержала волевую победу над «Ренном»
13 Апреля
20:36 · Франция. Лига 1
«Страсбург» добыл волевую победу в матче с «Реймсом»
12:14 · Испания. Ла Лига
Асенсио может вернуться в Мадрид
11:24 · Франция. Лига 1
Жирков: «Русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей»
07:38 · Англия. Премьер-лига
Малуда назвал клуб АПЛ, в котором хочет видеть Мбаппе
12 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
«Мец» улучшил шансы на спасение волевой победой над «Лансом»
22:04 · Италия. Серия А
«ПСЖ» может включить двух игроков в сделку по покупке Осимхена
20:05 · Россия. Премьер-лига
Скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят Черникова слухи
Все новости
Рекомендуем