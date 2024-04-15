​Мэйтленд-Найлс забил самый поздний гол в истории французского чемпионата

В чемпионате Франции прошли матчи 29-го тура, «Лион» принимал дома «Брест» и в увлекательном матче с семью голами оказался чуть удачливее соперника, выиграв со счётом 4:3. последний гол в этой игре на свой счёт записал Эйнзли Мэйтленд-Найлс, который удачно реализовал пенальти.

А случилось это аж на 105-й минуте и 17-й секунде, что, как оказалось, стало самым поздним голом во французском чемпионате за всё время сбора подробных статистических данных.

В следующем туре Лиги 1 «Лиону» предстоит непростой выездной матч - против «ПСЖ» в Париже. Он пройдёт 21 апреля, то есть в воскресенье.