«Лион» на характере дожал «Брест» в голевой перестрелке

Набравшие отличную форму «Лион» и «Брест» на равных провели матч 29-го тура чемпионата Франции. На 18-й минуте Корентен Толиссо замкнул передачу на пустой угол ворот - 1:0. В середине второго тайма гости провели три мяча за восемь минут. Стив Мунье забил головой, Ромен дель Кастильо со штрафного закрутил мяч в сетку, а вскоре забил с игры другой ногой - 1:3. Довольно быстро Александр Ляказетт здорово сыграл на подборе и вернул интригу - 2:3. Николас Тальяфико на 79-й минуте вовсе восстановил паритет - 3:3. Ляказетт заработал пенальти в компенсированное время. Пауза на ВАР, замены и разборки затянулась на восемь минут. и Эйнсли Мэйтленд-Найлс реализовал 11-метровый - 4:3.

«Брест» остается вторым в таблице, но по потерянным очкам уступает «Монако». Соперник делит седьмую строчку.