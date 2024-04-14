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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» на характере дожал «Брест» в голевой перестрелке

14 Апреля 2024 • 23:53 Комментировать
Лион
4:3
Брест
окончен

Набравшие отличную форму «Лион» и «Брест» на равных провели матч 29-го тура чемпионата Франции. На 18-й минуте Корентен Толиссо замкнул передачу на пустой угол ворот - 1:0. В середине второго тайма гости провели три мяча за восемь минут. Стив Мунье забил головой, Ромен дель Кастильо со штрафного закрутил  мяч в сетку, а вскоре забил с игры другой ногой - 1:3. Довольно быстро Александр Ляказетт здорово сыграл на подборе и вернул интригу - 2:3. Николас Тальяфико на 79-й минуте вовсе восстановил паритет - 3:3. Ляказетт заработал пенальти в компенсированное время. Пауза на ВАР, замены и разборки затянулась на восемь минут. и Эйнсли Мэйтленд-Найлс реализовал 11-метровый - 4:3.

«Брест» остается вторым в таблице, но по потерянным очкам уступает «Монако». Соперник делит седьмую строчку.

Протокол игры  
Лион4:3Брест
(1:0) Толиссо Корентен18'  
  60'Мунье Стив (1:1)
  65'Дель Кастильо Ромен (1:2)
  68'Дель Кастильо Ромен (1:3)
(2:3) Ляказетт Александр70'  

(3:3) Тальяфико Николас 79'

(4:3) Мэйтленд-Найлс Эйнсли 90'

  
Лопеш АнтониМэйтленд-Найлс ЭйнслиМата КлинтонО'Брайан Джек  87'Тальяфико Николас  60'  87'Какере МаксансМатич НеманьяТолиссо Корентен 68' (Шерки Райан ( 68') Фофана Малик 68' (Нуама Эрнест ( 68') Ляказетт АлександрБенрахма Саид  57' 89' (Милагрес Энрике ( 89')
Запасные: АдриэлсонПерри ЛукасЛоврен ДеянОрбан ГифтМангаля ОрельБальде Мама
Бизот МаркоЛе Кардинал Жюльен 80' (Зогбе Люк ( 80') Шардонне БренданБрассье Лилиан  17'Локо Брэдли  87'Лис-Мелу Пьерр  45'  87'Маньетти УгоДель Кастильо Ромен 89' (Перейра-Лаже Матиаш ( 89') Думбия Камори 71' (Камара Махди ( 71') Сатриано Мартин 80' (Ле Дуарон Жереми ( 80') Мунье Стив
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарЛебо АдриенБраими БилальКартилье Антонен
14 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Брест

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13 Апреля
16:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Лион — Брест чемпионата Франции — 14 апреля 2024
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