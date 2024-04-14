«Клермон» и «Монпелье» поделили очки

В 29-м туре Лиги 1 «Клермон» из зоны вылета дал бой «Монпелье», который ещё ничего не гарантировал себе в этом сезоне. В первом тайме у гостей был отличный момент у Тежи Саванье, но удар головой был неточным. У соперника заработан пенальти на 45-й минуте. Мухаммед Чам не забил с точки, но вратарь рано покинул рамку. Перебивание, и Чам открыл счет. На 56-й минуте гости отыгрались, когда Танги Кулибали вывели на пустые ворота - 1:1.
«Клермон» остается последним, но спасение всего в четырех очках, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Чам Мухаммед45'
|56'Кулибали Танги (1:1)
Диао Мори•Зеффан Мехди•Матсима Крислен• 90'Пельмар Анди•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Гастьен Йоан•Кейта Хабиб•Маньен Йоанн88' (Николсон Шамар (88') •Виржинюс Алан67' (Киэ Грежон (67') •Чам Мухаммед78' (Бутубба Биляль (78') •Рашани Эльбасан78' (Бела Жереми (78')
Лекомт Бенжамен•Тшато Энзо•Модибо Саньян•Омерагич Бечир•Минкарелли Дэвин Лукас•Шотар Жорис•Ферри Жордан•Норден Арно89' (Куяте Кики (89') •Саванье Тежи78' (Леруа Лео (78') •Кулибали Танги 58'65' (Хазри Вахби (65') •Адамс Акор77' (Карамо Янн (77')
14 апреля. Стадион "Габриэль Монтпье".
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