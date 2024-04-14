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Чемпионат Франции. Лига 1

«Клермон» и «Монпелье» поделили очки

14 Апреля 2024 • 18:18 Комментировать
Клермон
1:1
Монпелье
окончен

В 29-м туре Лиги 1 «Клермон» из зоны вылета дал бой «Монпелье», который ещё ничего не гарантировал себе в этом сезоне. В первом тайме у гостей был отличный момент у Тежи Саванье, но удар головой был неточным. У соперника заработан пенальти на 45-й минуте. Мухаммед Чам не забил с точки, но вратарь рано покинул рамку. Перебивание, и Чам открыл счет. На 56-й минуте гости отыгрались, когда Танги Кулибали вывели на пустые ворота - 1:1.

«Клермон» остается последним, но спасение всего в четырех очках, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Клермон1:1Монпелье
(1:0) Чам Мухаммед45'  
  56'Кулибали Танги (1:1)
Диао МориЗеффан МехдиМатсима Крислен  90'Пельмар АндиВивальдо Боргес до Сантос НетоГастьен ЙоанКейта ХабибМаньен Йоанн 88' (Николсон Шамар ( 88') Виржинюс Алан 67' (Киэ Грежон ( 67') Чам Мухаммед 78' (Бутубба Биляль ( 78') Рашани Эльбасан 78' (Бела Жереми ( 78')
Запасные: Мбайя ИванАрмугом ЙоэльЖаке ДжеремиОжье ФлоранНдиайе Массамба
Лекомт БенжаменТшато ЭнзоМодибо СаньянОмерагич БечирМинкарелли Дэвин ЛукасШотар ЖорисФерри ЖорданНорден Арно 89' (Куяте Кики ( 89') Саванье Тежи 78' (Леруа Лео ( 78') Кулибали Танги  58' 65' (Хазри Вахби ( 65') Адамс Акор 77' (Карамо Янн ( 77')
Запасные: Хефти СильванЖюльен КристоферСилла ИссиагаДелайе СашаБерто Димитри
14 апреля. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Клермон

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Закономерная ставка и прогноз на матч Клермон — Монпелье чемпионата Франции — 14 апреля 2024
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