«Клермон» и «Монпелье» поделили очки

В 29-м туре Лиги 1 «Клермон» из зоны вылета дал бой «Монпелье», который ещё ничего не гарантировал себе в этом сезоне. В первом тайме у гостей был отличный момент у Тежи Саванье, но удар головой был неточным. У соперника заработан пенальти на 45-й минуте. Мухаммед Чам не забил с точки, но вратарь рано покинул рамку. Перебивание, и Чам открыл счет. На 56-й минуте гости отыгрались, когда Танги Кулибали вывели на пустые ворота - 1:1.

«Клермон» остается последним, но спасение всего в четырех очках, соперник - 13-й.