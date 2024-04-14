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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» вырвал победу над «Гавром» в компенсированное время

14 Апреля 2024 • 15:59 Комментировать
Гавр
0:1
Нант
окончен

За важные очки в битве за выживание спорили «Гавр» и «Нант». Все эпизоды за 90 минут сложно назвать опасными, коллективы действовали на равных с минимумом остроты. Только на третьей компенсированной минуте удача улыбнулась гостям. Абдул-Кадер Бамба из-за пределов штрафной вколотил мяч в сетку - 0:1.

«Нант» вышел на чистое 14-е место и опережает противника на три очка. У «Гавра» Далер Кузяев провел на поле 87 минут и отметился желтой карточкой.  

Протокол игры  
Гавр0:1Нант
  90'Бамба Абдул-Кадер (0:1)
Десма АртурСанганте АрунаЮте-Кинкуэ ЭтьеннСальмье ЙоаннНего Лоик 46' (Касимир Хосуэ ( 46') Опери КристоферКузяев Далер  83' 88' (Грандсир Самуэль ( 88'  90') Туре АбдулайеКечта Яссин 71' (Нгура Стив ( 71') Сабби Эммануэль  16' 88' (Эбоног Саймон ( 88') Айю Андре 88' (Байо Мохамед ( 88')
Запасные: Гомис ЙониГоржелен МатьёЭль-Хаджам УалидКонфес Алуа
Лафон АльбанАмьен-Аду КельвенКастеллетто Жан-ШарльПаллуа Николя  66'Дюверн Жан-КевинСиссоко МуссаЧиривелья ПедроМутуссами Самуэль 79' (Бамба Абдул-Кадер ( 79'  90') Молле Флоран 79' (Дуглас Гомес ( 79') Мохамед Мостафа 66' (Траоре Бени ( 66') Аблин Маттис 90' (Коко Маркус ( 90')
Запасные: Коцца НиколяАппюа СтредерПетрич ДенисМахамуд АдельЗезе Натан
14 апреля. Стадион "Осеан" (Гавр).

 

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