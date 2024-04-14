«Нант» вырвал победу над «Гавром» в компенсированное время

За важные очки в битве за выживание спорили «Гавр» и «Нант». Все эпизоды за 90 минут сложно назвать опасными, коллективы действовали на равных с минимумом остроты. Только на третьей компенсированной минуте удача улыбнулась гостям. Абдул-Кадер Бамба из-за пределов штрафной вколотил мяч в сетку - 0:1.
«Нант» вышел на чистое 14-е место и опережает противника на три очка. У «Гавра» Далер Кузяев провел на поле 87 минут и отметился желтой карточкой.
Протокол игры
|90'Бамба Абдул-Кадер (0:1)
Десма Артур•Санганте Аруна•Юте-Кинкуэ Этьенн•Сальмье Йоанн•Него Лоик46' (Касимир Хосуэ (46') •Опери Кристофер•Кузяев Далер 83'88' (Грандсир Самуэль (88') • 90'Туре Абдулайе•Кечта Яссин71' (Нгура Стив (71') •Сабби Эммануэль 16'88' (Эбоног Саймон (88') •Айю Андре88' (Байо Мохамед (88')
Запасные: Гомис Йони•Горжелен Матьё•Эль-Хаджам Уалид•Конфес Алуа
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен•Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя• 66'Дюверн Жан-Кевин•Сиссоко Мусса•Чиривелья Педро•Мутуссами Самуэль79' (Бамба Абдул-Кадер (79') • 90'Молле Флоран79' (Дуглас Гомес (79') •Мохамед Мостафа66' (Траоре Бени (66') •Аблин Маттис90' (Коко Маркус (90')
14 апреля. Стадион "Осеан" (Гавр).
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