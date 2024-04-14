«Нант» вырвал победу над «Гавром» в компенсированное время

За важные очки в битве за выживание спорили «Гавр» и «Нант». Все эпизоды за 90 минут сложно назвать опасными, коллективы действовали на равных с минимумом остроты. Только на третьей компенсированной минуте удача улыбнулась гостям. Абдул-Кадер Бамба из-за пределов штрафной вколотил мяч в сетку - 0:1.

«Нант» вышел на чистое 14-е место и опережает противника на три очка. У «Гавра» Далер Кузяев провел на поле 87 минут и отметился желтой карточкой.