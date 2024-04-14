«Тулуза» одержала волевую победу над «Ренном»

Снова начавший проигрывать «Ренн» в субботу вечером принимал «Тулузу» в матче Лиги 1. В быстрой атаке Дезире Дуэ взял игру на себя и открыл счет в итоге. Кристиан Кассерес спустя две минуты здорово стрельнул из-за штрафной. На 32-й минуте Мусса Диарра забил, как оказалось, победный мяч за гостей. Оставшиеся почти 60 минут не изобиловали хорошими моментами.
«Тулуза» победила и поднялась на 11-е место, «Ренн» - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Дуэ Дезире20'
|22'Кассерес Кристиан (1:1)
|32'Диарра Мусса (1:2)
Манданда Стив•Дуэ Гела•Омари Вармед•Теате Артур•Белосьян Женуэль70' (Ву Кристофер (70') •Сантамария Батист70' (Йылдырым Бертуг (70') • 87'Дуэ Дезире•Буриго Бенжамен59' (Блас Людовик (59') •Ле Фе Энцо39' (Ридер Фабиан (39') •Гуйри Амин 58'70' (Салах Ибрагим (70') • 90'Мюинга Арно
Запасные: Галлон Готье•Матусива Азор•Ламбурд Матис•Сейду Алиду
Рестес Гийом• 87'Коста Логан•Николайсен Расмус•Мависса Кристиан 35'53' (Каманзи Уоррен (53') •Диарра Мусса•Спирингс Стейн• 80'Кассерес Кристиан•Суасо Габриэль•Абухляль Закария53' (Доннум Арон (53') •Даллинга Тийс82' (Шмидт Никлас (82') •Гбоо Янн82' (Магри Франк (82')
13 апреля. Стадион "Роазон Парк".
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