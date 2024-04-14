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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза» одержала волевую победу над «Ренном»

14 Апреля 2024 • 00:06 Комментировать
Ренн
1:2
Тулуза
окончен

Снова начавший проигрывать «Ренн» в субботу вечером принимал «Тулузу» в матче Лиги 1. В быстрой атаке Дезире Дуэ взял игру на себя и открыл счет в итоге. Кристиан Кассерес спустя две минуты здорово стрельнул из-за штрафной. На 32-й минуте Мусса Диарра забил, как оказалось, победный мяч за гостей. Оставшиеся почти 60 минут не изобиловали хорошими моментами.

«Тулуза» победила и поднялась на 11-е место,  «Ренн» - девятый.

Протокол игры  
Ренн1:2Тулуза
(1:0) Дуэ Дезире20'  
  22'Кассерес Кристиан (1:1)
  32'Диарра Мусса (1:2)
Манданда СтивДуэ ГелаОмари ВармедТеате АртурБелосьян Женуэль 70' (Ву Кристофер ( 70') Сантамария Батист 70' (Йылдырым Бертуг ( 70'  87') Дуэ ДезиреБуриго Бенжамен 59' (Блас Людовик ( 59') Ле Фе Энцо 39' (Ридер Фабиан ( 39') Гуйри Амин  58' 70' (Салах Ибрагим ( 70'  90') Мюинга Арно
Запасные: Галлон ГотьеМатусива АзорЛамбурд МатисСейду Алиду
Рестес Гийом  87'Коста ЛоганНиколайсен РасмусМависса Кристиан  35' 53' (Каманзи Уоррен ( 53') Диарра МуссаСпирингс Стейн  80'Кассерес КристианСуасо ГабриэльАбухляль Закария 53' (Доннум Арон ( 53') Даллинга Тийс 82' (Шмидт Никлас ( 82') Гбоо Янн 82' (Магри Франк ( 82')
Запасные: Домингес АлексСиссоко Ибрагим IКебен КевинБабика ШавиХелаберт Сесар
13 апреля. Стадион "Роазон Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Ренн — Тулуза чемпионата Франции — 13 апреля 2024
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