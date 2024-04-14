«Тулуза» одержала волевую победу над «Ренном»

Снова начавший проигрывать «Ренн» в субботу вечером принимал «Тулузу» в матче Лиги 1. В быстрой атаке Дезире Дуэ взял игру на себя и открыл счет в итоге. Кристиан Кассерес спустя две минуты здорово стрельнул из-за штрафной. На 32-й минуте Мусса Диарра забил, как оказалось, победный мяч за гостей. Оставшиеся почти 60 минут не изобиловали хорошими моментами.

«Тулуза» победила и поднялась на 11-е место, «Ренн» - девятый.