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Чемпионат Франции. Лига 1

«Страсбург» добыл волевую победу в матче с «Реймсом»

13 Апреля 2024 • 20:36 Комментировать
Страсбург
3:1
Реймс
окончен

В 29-м туре Лиги 1 встретились середняки «Страсбург» и «Реймс». Игра получилась небогатой на моменты, но при этом результативной. Уже в дебюте гости забили «японский» гол, с навеса Дзюни Ито отличился Кейто Накамура. На последних минутах тайма Жереми Себас заработал 11-метровый, а Кевин Гамейро спокойно его реализовал - 1:1. Амаду Коне был удален на седьмой добавленной минуте. Сразу после перерыва Дилан Баква направил мяч к воротам, а Силла Абакар в упор головой поразил цель - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Дион Сахи.

«Страсбург» вышел на чистое 11-е место, противник - седьмой.

Протокол игры  
Страсбург3:1Реймс
  7'Накамура Кейто (0:1)
(1:1) Гамейро Кевин44'  
(2:1) Абакар Силла50'  
(3:1) Сахи Дион90'  
Беллаароуч АлааАбакар Силла 77' (Дукуре Исмаэль ( 77') Перрен ЛюкаСоу СаидуГильберт ФредерикСантос АндрейСиссоко Ибраима  28' 85' (Сахи Дион ( 85') Делен ТомаБаква Дилан 85' (Деминге Джесси ( 85') Гамейро КевинДиарра Хабиб 41' (Себас Жереми ( 41'Абубакар Али 76')
Запасные: Мванга ЖуниорСеная МарвинАолу Жан-ЭдеПьерре Александре
Диуф ЙеваннФоке Томас 62' (Куду Теренс ( 62') Агбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисДе Смет ТибоИто Дзюня 62' (Акиеме Серхио ( 62') Атангана-Эдоа Валентин 23' (Коне Амаду ( 23'  28'  45') Ричардсон Амир  79'Накамура Кейто 79' (Диакон Мамаду ( 79') Хадра Реда 80' (Фофана Яя ( 80') Дьяките Умар
Запасные: Чапчет АртурБоянг АдамаОльеро АлександрIkechukwu Orazi
13 апреля. Стадион "де ла Мейно".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реймс Страсбург

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Рискованная ставка и прогноз на матч Страсбург — Реймс чемпионата Франции — 13 апреля 2024
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