«Страсбург» добыл волевую победу в матче с «Реймсом»

В 29-м туре Лиги 1 встретились середняки «Страсбург» и «Реймс». Игра получилась небогатой на моменты, но при этом результативной. Уже в дебюте гости забили «японский» гол, с навеса Дзюни Ито отличился Кейто Накамура. На последних минутах тайма Жереми Себас заработал 11-метровый, а Кевин Гамейро спокойно его реализовал - 1:1. Амаду Коне был удален на седьмой добавленной минуте. Сразу после перерыва Дилан Баква направил мяч к воротам, а Силла Абакар в упор головой поразил цель - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Дион Сахи.
«Страсбург» вышел на чистое 11-е место, противник - седьмой.
Протокол игры
|7'Накамура Кейто (0:1)
|(1:1) Гамейро Кевин44'
|(2:1) Абакар Силла50'
|(3:1) Сахи Дион90'
Беллаароуч Алаа•Абакар Силла77' (Дукуре Исмаэль (77') •Перрен Люка•Соу Саиду•Гильберт Фредерик•Сантос Андрей•Сиссоко Ибраима 28'85' (Сахи Дион (85') •Делен Тома•Баква Дилан85' (Деминге Джесси (85') •Гамейро Кевин•Диарра Хабиб41' (Себас Жереми (41'Абубакар Али76')
Диуф Йеванн•Фоке Томас62' (Куду Теренс (62') •Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо•Ито Дзюня62' (Акиеме Серхио (62') •Атангана-Эдоа Валентин23' (Коне Амаду (23' 28') • 45'Ричардсон Амир• 79'Накамура Кейто79' (Диакон Мамаду (79') •Хадра Реда80' (Фофана Яя (80') •Дьяките Умар
13 апреля. Стадион "де ла Мейно".
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