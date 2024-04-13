«Страсбург» добыл волевую победу в матче с «Реймсом»

В 29-м туре Лиги 1 встретились середняки «Страсбург» и «Реймс». Игра получилась небогатой на моменты, но при этом результативной. Уже в дебюте гости забили «японский» гол, с навеса Дзюни Ито отличился Кейто Накамура. На последних минутах тайма Жереми Себас заработал 11-метровый, а Кевин Гамейро спокойно его реализовал - 1:1. Амаду Коне был удален на седьмой добавленной минуте. Сразу после перерыва Дилан Баква направил мяч к воротам, а Силла Абакар в упор головой поразил цель - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Дион Сахи.

«Страсбург» вышел на чистое 11-е место, противник - седьмой.