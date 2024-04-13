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Жирков: «Русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей»

13 Апреля 2024 • 11:24 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
21.04 22:00

Экс-игрок обороны ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков рассказал, может ли в России появиться русский Килиан Мбаппе.

«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится. Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей, и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», – цитирует игрока издание «РБ Спорт».

Мбаппе является нападающим «ПСЖ» и сборной Франции. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 39 голами и девятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.


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ПСЖ Юрий Жирков Лига 1 Килиан Мбаппе Франция ещё теги

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