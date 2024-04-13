Месси был близок к драке со звездой «ПСЖ» - названо имя игрока

Экс-форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси, ныне выступающий в США за «Интер Майами», едва не подрался с бывшим одноклубником Ашрафом Хакими. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Как стало известно источнику, по ходу сезона-2022/2023 между аргентинцем и марокканцем возник конфликт. Дело дошло до того, что во время одной из перепалок Месси и Хакими были близки к драке, но Неймар и Серхио Рамос вмешались в конфликт.

Напомним, что Месси ушел из парижского гранда летом прошлого года на правах свободного агента. Игрок переехал в США, заключив контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года.