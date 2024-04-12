«Мец» улучшил шансы на спасение волевой победой над «Лансом»

В 29-м туре чемпионата Франции сбавивший обороты «Ланс» гостил у аутсайдеров из «Меца». Фаворит этой пары постоянно бил по воротам, но в створ попал лишь раз, за что и поплатился.

На 11-й минуте Уэсли Саид упал в штрафной - пенальти. Флориан Сотока был точен - 0:1. Под конец тайма прицельная попытка Жоржа Микаутадзе вернула «Мец» в игру. Перед свистком на перерыв он же оформил дубль, когда Кевин Ндорам перехватил мяч и вывел партнера на удар - 2:1. Во втором тайме реально опасных моментов попросту не было.

«Мец» делит 16-е место и продолжает борьбу за выживание. Соперник - шестой после четвертого поединка без побед.