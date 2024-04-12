Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Мец» улучшил шансы на спасение волевой победой над «Лансом»

12 Апреля 2024 • 23:55 Комментировать
Мец
2:1
Ланс
окончен

В 29-м туре чемпионата Франции сбавивший обороты «Ланс» гостил у аутсайдеров из «Меца». Фаворит этой пары постоянно бил по воротам, но в створ попал лишь раз, за что и поплатился.

На 11-й минуте Уэсли Саид упал в штрафной - пенальти. Флориан Сотока был точен - 0:1. Под конец тайма прицельная попытка Жоржа Микаутадзе вернула «Мец» в игру. Перед свистком на перерыв он же оформил дубль, когда Кевин Ндорам перехватил мяч и вывел партнера на удар - 2:1. Во втором тайме реально опасных моментов попросту не было.

«Мец» делит 16-е место и продолжает борьбу за выживание. Соперник - шестой после четвертого поединка без побед.

Протокол игры  
Мец2:1Ланс
  13'Сотока Флориан (0:1)
(1:1) Микаутадзе Жорж34'  
(2:1) Микаутадзе Жорж45'  
Укиджа АлександрКолин МаксимТраоре Исмаэль  44' 83' (Ло Абабакар ( 83') Сане СадибуЮдоль МатьёВан Ден Керкхоф Кевин  21'Н'Дорам Кевин 87' (Канде Фали ( 87') Жан-Жак Данле 90' (Камара Ламин ( 90') Атта АртурДиалло ПапеМикаутадзе Жорж
Запасные: Ламкель Зе ДидьеКуао КоффиСабали ШейхСане ИбуДиш ГийомДжаллоу Абли
Самба БрисГради Жонатан  44' 60' (Вахи Элю ( 60') Дансо КевинМедина ФакундоФранковски Пшемыслав  78'Мачадо Дейвер  46' 59' (Чавес Джоаннер ( 59'  74') Диуф Энди  45' 60' (Томассон Адриен ( 60') Эль-Айнауи Нейл 72' (Гилавоги Морган ( 72') Коста ДавидСотока ФлорианСаид Уэсли 60' (Фюльжени Анжело ( 60')
Запасные: Айдара МассадиоАгилар РубенЛека Жан-ЛуиМенди Нампали
12 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Мец

Новости по матчу

11 Апреля
23:50
Бесплатная ставка и прогноз на матч Мец — Ланс Лиги 1 — 12 апреля 2024
10 Апреля
21:42
«Мец» - «Ланс»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Экс-главный тренер сборной России оценил шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Вайсфельд ответил на вопрос о длительном отдыхе «Локомотива» перед финалом «Автомобилист» растерялся в начале матча с «Металлургом»: Экс-главный тренер сборной России – о четвертой игре полуфинала Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мец Мец
Ланс Ланс
2
1
4.20 3.60 1.80
Видео
13.04.24 в 18:00
Страсбург Страсбург
Реймс Реймс
2.80 3.40 2.38
Видео
13.04.24 в 22:00
Ренн Ренн
Тулуза Тулуза
1.79 3.80 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
12 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
«Мец» улучшил шансы на спасение волевой победой над «Лансом»
22:04 · Италия. Серия А
«ПСЖ» может включить двух игроков в сделку по покупке Осимхена
20:05 · Россия. Премьер-лига
Скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят Черникова слухи
12:31 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет заменить Доннарумму - Энрике предложил нового вратаря
11 Апреля
23:58 · Франция. Лига 1
Обамеянг не мог забить более месяца
18:38 · Италия. Серия А
Осимхен не договаривался с «ПСЖ»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и Серии A следят за Фонсекой слухи
15:27 · Франция. Лига 1
Рико может возобновить тренировки с «ПСЖ» почти год спустя
12:00 · Италия. Серия А
«ПСЖ» положил глаз на нападающего «Интера»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабелла: «В ближайшее время возвращение Реми в Россию вряд ли возможно»
10:47 · Италия. Серия А
Осимхен очень близок к переходу в «ПСЖ»
10:08 · Испания. Ла Лига
Энрике: «Я не сомневаюсь в способности своей команды отыграться в ответном матче»
10:00 · Испания. Ла Лига
Кристенсен прокомментировал победный гол в ворота «ПСЖ»
00:16 · Франция. Лига 1
«Барселона» нанесла «ПСЖ» первое поражение с ноября
10 Апреля
15:10 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Я не променял бы ни одного игрока «Барселоны» на кого-либо из «ПСЖ» 1
Все новости
Рекомендуем