«Мец» улучшил шансы на спасение волевой победой над «Лансом»

В 29-м туре чемпионата Франции сбавивший обороты «Ланс» гостил у аутсайдеров из «Меца». Фаворит этой пары постоянно бил по воротам, но в створ попал лишь раз, за что и поплатился.
На 11-й минуте Уэсли Саид упал в штрафной - пенальти. Флориан Сотока был точен - 0:1. Под конец тайма прицельная попытка Жоржа Микаутадзе вернула «Мец» в игру. Перед свистком на перерыв он же оформил дубль, когда Кевин Ндорам перехватил мяч и вывел партнера на удар - 2:1. Во втором тайме реально опасных моментов попросту не было.
«Мец» делит 16-е место и продолжает борьбу за выживание. Соперник - шестой после четвертого поединка без побед.
Протокол игры
|13'Сотока Флориан (0:1)
|(1:1) Микаутадзе Жорж34'
|(2:1) Микаутадзе Жорж45'
Укиджа Александр•Колин Максим•Траоре Исмаэль 44'83' (Ло Абабакар (83') •Сане Садибу•Юдоль Матьё•Ван Ден Керкхоф Кевин• 21'Н'Дорам Кевин87' (Канде Фали (87') •Жан-Жак Данле90' (Камара Ламин (90') •Атта Артур•Диалло Папе•Микаутадзе Жорж
Самба Брис•Гради Жонатан 44'60' (Вахи Элю (60') •Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав• 78'Мачадо Дейвер 46'59' (Чавес Джоаннер (59') • 74'Диуф Энди 45'60' (Томассон Адриен (60') •Эль-Айнауи Нейл72' (Гилавоги Морган (72') •Коста Давид•Сотока Флориан•Саид Уэсли60' (Фюльжени Анжело (60')
Запасные: Айдара Массадио•Агилар Рубен•Лека Жан-Луи•Менди Нампали
12 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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