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Чемпионат Франции. Лига 1

Обамеянг не мог забить более месяца

11 Апреля 2024 • 23:58 Комментировать
Бенфика
2:1
Марсель

В первой игре четвертьфинала Лиги Европы между лиссабонской «Бенфикой» и «Марселем» отличился звёздный форвард провансальцев Пьер-Эмерик Обамеянг. На 67-й минуте габонец сократил разрыв между лиссабонским и марсельским клубом, сделав счёт 2:1 на табло.

Не мог забить габонский игрок за свой французский клуб более месяца. Последний гол до 11 апреля Обамеянг оформлял 10 марта в игре Лиги 1 против «Нанта» (2:0). Тогда звёздный форвард оформил дубль в ворота «канареек».

Выступает за «Марсель» Обамеянг с текущего сезона. В своём новом клубе Пьер-Эмерик уже успел стать лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

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