Рико может возобновить тренировки с «ПСЖ» почти год спустя

В мае прошлого года, в самом конце сезона, вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил травму головы в результате инцидента с лошадью. Футболист перенёс кровоизлияние в мозг, но благодаря усилиям медиков вскоре пошёл на поправку.

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, Рико теперь может возобновить тренировки с «ПСЖ». Врачи дали 30-летнему футболисту зелёный свет.

Всего за «ПСЖ» Серхио Рико провёл 24 официальных матча. В них голкипер пропустил 16 голов.

Напомним, что в среду «ПСЖ» проиграл «Барселоне» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится на следующей неделе.