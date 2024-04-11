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Рико может возобновить тренировки с «ПСЖ» почти год спустя

11 Апреля 2024 • 15:27 Комментировать

В мае прошлого года, в самом конце сезона, вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил травму головы в результате инцидента с лошадью. Футболист перенёс кровоизлияние в мозг, но благодаря усилиям медиков вскоре пошёл на поправку.

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, Рико теперь может возобновить тренировки с «ПСЖ». Врачи дали 30-летнему футболисту зелёный свет.

Всего за «ПСЖ» Серхио Рико провёл 24 официальных матча. В них голкипер пропустил 16 голов.

Напомним, что в среду «ПСЖ» проиграл «Барселоне» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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