Асенсио: «ПСЖ» хочет выиграть всё»

«У нас прекрасная команда. Все понимают, что стоит на кону. «ПСЖ» движется в правильном направлении, у нас прекрасные отношения с болельщиками. Впереди важный отрезок сезона. Мы постараемся выиграть все в этом году. Команда проявит максимальную концентрацию для этого», - передает слова полузащитника AS.