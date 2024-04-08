Асенсио: «ПСЖ» хочет выиграть всё»

Хавбек французского «ПСЖ» Марко Асенсио поделился мыслями о перспективах своей команды в нынешнем сезоне.
«У нас прекрасная команда. Все понимают, что стоит на кону. «ПСЖ» движется в правильном направлении, у нас прекрасные отношения с болельщиками. Впереди важный отрезок сезона. Мы постараемся выиграть все в этом году. Команда проявит максимальную концентрацию для этого», - передает слова полузащитника AS.
В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» будет противостоять каталонская «Барселона».
В текущем сезоне Асенсио провел 22 поединка за парижский гранд, отметившись пятью голами и пятью ассистами.
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