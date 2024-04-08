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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гамейро сыграл свой 300-й матч в Лиге 1

08 Апреля 2024 • 04:26 Комментировать
Тулуза
0:0
Страсбург

Во французском чемпионате прошли матчи 28-го тура, «Тулуза» сыграла со «Страсбургом», но, к сожалению, выявить победителя команды не смогли, даже не забив хотя бы один мяч на двоих.

Таким скучным и унылым оказался юбилейный, 300-й матч в высшей лиге французского футбола для ветерана Кевина Гамейро, который в ходе своей карьеры в успел поиграть также в Испании за «Севилью».

Его 300 матчей в Лиге 1 поделены между тремя клубами - 133 игры он провёл за нынешний клуб, «Страсбург», 108 матчей за «Лорьян», и еще 59 за «ПСЖ», в котором выступал в период с 2011 по 2013 год. Также на счету Кевина 13 матчей в составе французской сборной.


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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Гамейро Страсбург

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