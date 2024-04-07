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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» неожиданно перевернул игру с «Нантом»

07 Апреля 2024 • 23:48 Комментировать
Нант
1:3
Лион
окончен

В 28-м туре чемпионата Франции «Нант» около часа вёл в счёте в домашнем матче с «Лионом» и ничего не добился в итоге. На 16-й минуте Флоран Молле прицельно навесил, и Маттис Аблин головой отправил мяч в цель. Еще момент у Аблина, но на сей раз голкипер выручил. Он был бессилен, когда Мостафа Мохамед попал в стойку. Лишь на 75-й минуте гости создали первый реальный момент, и  Александр Ляказетт добил мяч после сейва вратаря - 1:1. Две минуты, и Малик Фофана забил еще гол у «Лиона». В добавленное время Гифт Орбан поставил точку - 1:3.

«Лион» идет на 10-м месте, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Нант1:3Лион
(1:0) Аблин Маттис16'  
  75'Ляказетт Александр (1:1)
  77'Фофана Малик (1:2)
  90'Орбан Гифт (1:3)
Лафон АльбанАмьен-Аду КельвенКёмерт Эрай  18' 41' (Зезе Натан ( 41') Кастеллетто Жан-ШарльКоцца НиколяДуглас Гомес 86' (Траоре Бени ( 86') Чиривелья ПедроМолле Флоран 76' (Бамба Абдул-Кадер ( 76') Сиссоко Мусса 86' (Мутуссами Самуэль ( 86') Аблин МаттисМохамед Мостафа  74' 76' (Коко Маркус ( 76')
Запасные: Аппюа СтредерПетрич ДенисПаллуа НиколяДюверн Жан-Кевин
Лопеш АнтониМэйтленд-Найлс ЭйнслиО'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеТальяфико НиколасКакере МаксансМатич НеманьяТолиссо Корентен 60' (Шерки Райан ( 60') Нуама Эрнест  71' 74' (Фофана Малик ( 74') Ляказетт Александр  53' 86' (Бальде Мама ( 86') Бенрахма Саид 86' (Орбан Гифт ( 86')
Запасные: Мата КлинтонАдриэлсонМилагрес ЭнрикеПерри ЛукасЛепнан Йоанн
07 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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06 Апреля
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Хорошая ставка и прогноз на матч Нант — Лион чемпионата Франции — 7 апреля 2024
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