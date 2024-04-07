«Лион» неожиданно перевернул игру с «Нантом»

В 28-м туре чемпионата Франции «Нант» около часа вёл в счёте в домашнем матче с «Лионом» и ничего не добился в итоге. На 16-й минуте Флоран Молле прицельно навесил, и Маттис Аблин головой отправил мяч в цель. Еще момент у Аблина, но на сей раз голкипер выручил. Он был бессилен, когда Мостафа Мохамед попал в стойку. Лишь на 75-й минуте гости создали первый реальный момент, и Александр Ляказетт добил мяч после сейва вратаря - 1:1. Две минуты, и Малик Фофана забил еще гол у «Лиона». В добавленное время Гифт Орбан поставил точку - 1:3.

«Лион» идет на 10-м месте, соперник - 15-й.