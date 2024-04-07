«Лион» неожиданно перевернул игру с «Нантом»

В 28-м туре чемпионата Франции «Нант» около часа вёл в счёте в домашнем матче с «Лионом» и ничего не добился в итоге. На 16-й минуте Флоран Молле прицельно навесил, и Маттис Аблин головой отправил мяч в цель. Еще момент у Аблина, но на сей раз голкипер выручил. Он был бессилен, когда Мостафа Мохамед попал в стойку. Лишь на 75-й минуте гости создали первый реальный момент, и Александр Ляказетт добил мяч после сейва вратаря - 1:1. Две минуты, и Малик Фофана забил еще гол у «Лиона». В добавленное время Гифт Орбан поставил точку - 1:3.
«Лион» идет на 10-м месте, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Аблин Маттис16'
|75'Ляказетт Александр (1:1)
|77'Фофана Малик (1:2)
|90'Орбан Гифт (1:3)
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен•Кёмерт Эрай 18'41' (Зезе Натан (41') •Кастеллетто Жан-Шарль•Коцца Николя•Дуглас Гомес86' (Траоре Бени (86') •Чиривелья Педро•Молле Флоран76' (Бамба Абдул-Кадер (76') •Сиссоко Мусса86' (Мутуссами Самуэль (86') •Аблин Маттис•Мохамед Мостафа 74'76' (Коко Маркус (76')
Лопеш Антони•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе•Тальяфико Николас•Какере Максанс•Матич Неманья•Толиссо Корентен60' (Шерки Райан (60') •Нуама Эрнест 71'74' (Фофана Малик (74') •Ляказетт Александр 53'86' (Бальде Мама (86') •Бенрахма Саид86' (Орбан Гифт (86')
07 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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