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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин гонится за серебром: «Монако» переборол «Ренн» в матче с двумя удалениями

07 Апреля 2024 • 20:02 Комментировать
Монако
1:0
Ренн

«Монако», ведущий борьбу за второе место в Лиге 1, в очередном туре чемпионата Франции встречался с «Ренном». Александр Головин, как обычно, оказался в стартовом составе монегасков.

Протокол игры  
Монако1:0Ренн
(1:0) Аклиуш Манес25'  
Маецки РадославВандерсон VСинго Вилфред  58'Керер Тило  36'  64'Якобс Исмаил 68' (Уаттара Кассум ( 68') Фофана ЮссуфЗакария ДенисАклиуш Манес 87' (Дьятта Крепен ( 87') Минамино ТакумиГоловин АлександрБен-Йеддер Виссам 73' (Балогун Фоларин ( 73')
Запасные: Эмболо БрельКён ФилиппСалису МохаммедКамара МохамедМагасса СунгутуБен Сехир Элиссе
Манданда СтивСейду Алиду 66' (Дуэ Гела ( 66') Ву КристоферТеате Артур  81'Трюффер АдриенБуриго Бенжамен 66' (Сантамария Батист ( 66') Матусива Азор 66' (Ле Фе Энцо ( 66') Дуэ ДезиреТеррье Мартен  46'Мюинга Арно 84' (Йылдырым Бертуг ( 84') Гуйри Амин 75' (Блас Людовик ( 75')
Запасные: Галлон ГотьеБелосьян ЖенуэльРидер ФабианОмари Вармед
07 апреля. Стадион "Луи II".

Реальная конкуренция за чемпионство в этом сезоне чемпионата Франции уже давно закончилась. «ПСЖ» ушёл в большой отрыв, поэтому может позволять себе разные выкрутасы с составом и маринование Килиана Мбаппе на лавке. А вот за серебряные медали борьба – да, есть. «Монако» в этом плане соперничает с «Брестом» и «Лиллем».

В предыдущем туре «Монако» вдоволь назабивался в выездном матче против «Меца». Итог – 2:5. Головин отметился там голевой передачей на Вандерсона Скардовелли. К шестнадцатой минуте в той игре уже горел счёт 0:3 – а против «Ренна» всё оказалось куда скромнее. Здесь к шестнадцатой минуте ещё 0:0 было.

Монегаски играли вторым номером, определяя себе варианты на контратаках. И возникали они – эти варианты. Минамино, приняв заброс Головина, прострелил справа в район одиннадцатиметровой отметки, а Фофана неудачно подбил под мяч и послал его намного выше створа. Головин сам приложился в левый угол – Манданда отразил на угловой.

Около двадцатой минуты удалось «Монако» не пропустить в свои ворота. Террье ударял влёт, и Маецки переправил мяч в перекладину. Также вратарь хозяев нейтрализовал попытку Гуйри и добивание Буриго. Не забили гости – забили хозяева. На 25-й минуте Якобс слева отдал пас в центр на Аклиуша, упаковавшего мяч в правый угол (1:0).

«Монако» является ненадёжной командой – часто упускает преимущество по ходу матча. Здесь тоже ещё до антракта могли отыграться гости. Но не смогли. Гуйри уже ближе к перерыву пробивал в ближний угол с правого края вратарской и попал в сетку с внешней стороны. Так что в раздевалки команды ушли со скользким счётом в пользу монегасков.

На первой же минуте второго тайма «Ренн» остался вдесятером. Террье по неосторожности грубо сыграл против Минамино, наступив тому на ногу. Главный арбитр не стал раздумывать и вручил нарушителю прямую красную карточку. Тем самым гости обрекли себя на некоторый отрезок игры в меньшинстве.

Но не такой уж большой отрезок. На 64-й минуте Керер уронил в центре поля Мюингу и увидел перед собой вторую жёлтую карточку. То есть составы уравнялись. Перед этим Головин красиво приложился почти с линии штрафной под перекладину, а 39-летний Манданда отмахнул мяч на угловой.

На 80-й минуте Стефани Фраппар просмотрела видеоповтор и не назначила пенальти в ворота монегасков, рассудив, что Дезире Дуэ мог и не падать на газон от толчка Фофана. Атаковавший «Ренн» на ответный гол не сподобился, и «Монако» продолжил серебряную погоню за «Брестом», от которого отстаёт на одно очко.

Кирилл Иванцов

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