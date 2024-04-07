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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе спорил с Энрике после матча

07 Апреля 2024 • 18:09 Комментировать
ПСЖ
1:1
Клермон

В субботу вечером «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» в домашнем матче чемпионата Франции (1:1). Звёздный Килиан Мбаппе начал матч в запасе – он вышел на замену во втором тайме и отдал голевой пас на Гонсалу Рамуша.

После игры Мбаппе о чём-то спорил с главным тренером команды Луисом Энрике. На кадрах видно, что футболист и тренер эмоционально обмениваются мнениями. Мбаппе при этом активно жестикулирует, а Энрике прикрывает губы, чтобы его слова не были расшифрованы.

Ранее в прессе проскакивали слухи о непростых отношениях между Мбаппе и Энрике. В последнее время форвард часто не попадает в основной состав или его заменяют по ходу матча.

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