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Чемпионат Франции. Лига 1

Победой над «Лорьяном» «Монпелье» разбавил «сухую» эпидемию

07 Апреля 2024 • 18:01 Комментировать
Тулуза
0:0
Страсбург
окончен

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 28-го тура Лиги 1.

«Тулуза» и «Страсбург» отбегали 90 минут без результативных ударов. «Реймс» с «Ниццей» также сыграли 0:0. Лишь «Монпелье» порадовал своих болельщиков в домашней схватке с «Лорьяном» - 2:0. Тежи Саванье забил с пенальти в начале второго тайма, а также отличился Янн Карамо.

Протокол игры  
Тулуза0:0Страсбург
Рестес ГийомКоста ЛоганНиколайсен РасмусДиарра Мусса 77' (Мависса Кристиан ( 77') Каманзи УорренСуасо ГабриэльСьерро ВенсанКассерес Кристиан 56' (Спирингс Стейн ( 56') Магри Франк 57' (Абухляль Закария ( 57'  88') Гбоо Янн 77' (Доннум Арон ( 77') Даллинга Тийс  16'
Запасные: Домингес АлексШмидт НикласКебен КевинБабика ШавиХелаберт Сесар
Беллаароуч АлааГильберт ФредерикПеррен ЛюкаСоу СаидуСеная Марвин 52' (Абакар Силла ( 52') Делен ТомаСантос АндрейСиссоко Ибраима 84' (Мванга Жуниор ( 84') Баква ДиланДиарра ХабибГамейро Кевин 67' (Себас Жереми ( 67')
Запасные: Сахи ДионАбубакар АлиДукуре ИсмаэльАолу Жан-ЭдеДеминге ДжессиПьерре Александре
07 апреля. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры 
Реймс0:0Ницца
Диуф Йеванн  Агбаду Эммануэль  Окуму Джозеф   39'   83' (Фоке Томас (   83' Абдельамид Юнис  Хадра Реда  Манетси Маршал  Атангана-Эдоа Валентин   64' (Де Смет Тибо (   64' Ричардсон Амир   72' (Коне Амаду (   72' Акиеме Серхио   12'   64' (Накамура Кейто (   64' Дьяките Умар  Ито Дзюня
Запасные: Фофана Яя  Боянг Адама  Ольеро Александр  Диакон Мамаду  Куду Теренс
Булка Марцин  Лотомба Жордан  Тодибо Жан-Клер  Данте Бонфим  Бар Мельвен  Будауи Хишем   50'   78' (Лаборд Гаэтан (   78' Росарио Пабло  Тюрам Кефрен  Чо Мохамед-Али   61' (Гессан Эванн (   61' Моффи Теремас   89' (Бальде Алиу (   89' Бога Жереми   78' (Клод-Морис Алексис (   78')
Запасные: Менди Антуан  Перро Ромен  Дюпе Максим  Лоше Том  Сансон Морган
 07 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры 
Монпелье2:0Лорьян
(1:0) Саванье Тежи 55'  
(2:0) Карамо Янн 90'  
Лекомт Бенжамен  Тшато Энзо  Омерагич Бечир  Модибо Саньян  Минкарелли Дэвин Лукас  Шотар Жорис  Ферри Жордан   14'   76' (Жюльен Кристофер (   76' Норден Арно  Саванье Тежи   42'  Аль-Тамари Мусса   46' (Кулибали Танги (   46' Хазри Вахби   61'   70' (Карамо Янн (   70')
Запасные: Леруа Лео  Хефти Сильван  Сако Фалае  Делайе Саша  Адамс Акор  Берто Димитри
Мвого Ивон  Менди Формоз III   45'  Аджей Натаниэль   53'  Туре Сулейман  Кацерис Панос   90'  Йонгва Дарлин   44'   76' (Бакайоко Тьемуэ (   76' Абергель Лоран  Луза Имран   76' (Менди Бенжамен (   76' Буанани Бадредин   81' (Бамба Дьенг (   81' Кари Айман   69' (Понсо Жульен (   69'   57' Бамба Мохаммед   60'   81' (Крупи Эли Джуниор (   81')
Запасные: Ле Бри Тео  Гомис Альфред  Лапорт Жульен  Калюлю Гедеон
 07 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Монпелье

Новости по матчу

06 Апреля
14:55
Ставка и прогноз на матч Тулуза — Страсбург чемпионата Франции — 7 апреля 2024
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