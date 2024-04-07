Победой над «Лорьяном» «Монпелье» разбавил «сухую» эпидемию

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 28-го тура Лиги 1.

«Тулуза» и «Страсбург» отбегали 90 минут без результативных ударов. «Реймс» с «Ниццей» также сыграли 0:0. Лишь «Монпелье» порадовал своих болельщиков в домашней схватке с «Лорьяном» - 2:0. Тежи Саванье забил с пенальти в начале второго тайма, а также отличился Янн Карамо.