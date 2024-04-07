Победой над «Лорьяном» «Монпелье» разбавил «сухую» эпидемию

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 28-го тура Лиги 1.
«Тулуза» и «Страсбург» отбегали 90 минут без результативных ударов. «Реймс» с «Ниццей» также сыграли 0:0. Лишь «Монпелье» порадовал своих болельщиков в домашней схватке с «Лорьяном» - 2:0. Тежи Саванье забил с пенальти в начале второго тайма, а также отличился Янн Карамо.
Протокол игры
Рестес Гийом•Коста Логан•Николайсен Расмус•Диарра Мусса77' (Мависса Кристиан (77') •Каманзи Уоррен•Суасо Габриэль•Сьерро Венсан•Кассерес Кристиан56' (Спирингс Стейн (56') •Магри Франк57' (Абухляль Закария (57') • 88'Гбоо Янн77' (Доннум Арон (77') •Даллинга Тийс 16'
Беллаароуч Алаа•Гильберт Фредерик•Перрен Люка•Соу Саиду•Сеная Марвин52' (Абакар Силла (52') •Делен Тома•Сантос Андрей•Сиссоко Ибраима84' (Мванга Жуниор (84') •Баква Дилан•Диарра Хабиб•Гамейро Кевин67' (Себас Жереми (67')
07 апреля. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры
Диуф Йеванн • Агбаду Эммануэль • Окуму Джозеф 39' 83' ( Фоке Томас ( 83') • Абдельамид Юнис • Хадра Реда • Манетси Маршал • Атангана-Эдоа Валентин 64' ( Де Смет Тибо ( 64') • Ричардсон Амир 72' ( Коне Амаду ( 72') • Акиеме Серхио 12' 64' ( Накамура Кейто ( 64') • Дьяките Умар • Ито Дзюня
Запасные: Фофана Яя • Боянг Адама • Ольеро Александр • Диакон Мамаду • Куду Теренс
Булка Марцин • Лотомба Жордан • Тодибо Жан-Клер • Данте Бонфим • Бар Мельвен • Будауи Хишем 50' 78' ( Лаборд Гаэтан ( 78') • Росарио Пабло • Тюрам Кефрен • Чо Мохамед-Али 61' ( Гессан Эванн ( 61') • Моффи Теремас 89' ( Бальде Алиу ( 89') • Бога Жереми 78' ( Клод-Морис Алексис ( 78')
Запасные: Менди Антуан • Перро Ромен • Дюпе Максим • Лоше Том • Сансон Морган
07 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|(1:0) Саванье Тежи 55'
|(2:0) Карамо Янн 90'
Лекомт Бенжамен • Тшато Энзо • Омерагич Бечир • Модибо Саньян • Минкарелли Дэвин Лукас • Шотар Жорис • Ферри Жордан 14' 76' ( Жюльен Кристофер ( 76') • Норден Арно • Саванье Тежи • 42'Аль-Тамари Мусса 46' ( Кулибали Танги ( 46') • Хазри Вахби 61' 70' ( Карамо Янн ( 70')
Запасные: Леруа Лео • Хефти Сильван • Сако Фалае • Делайе Саша • Адамс Акор • Берто Димитри
Мвого Ивон • Менди Формоз III • 45'Аджей Натаниэль • 53'Туре Сулейман • Кацерис Панос • 90'Йонгва Дарлин 44' 76' ( Бакайоко Тьемуэ ( 76') • Абергель Лоран • Луза Имран 76' ( Менди Бенжамен ( 76') • Буанани Бадредин 81' ( Бамба Дьенг ( 81') • Кари Айман 69' ( Понсо Жульен ( 69' ) • 57'Бамба Мохаммед 60' 81' ( Крупи Эли Джуниор ( 81')
Запасные: Ле Бри Тео • Гомис Альфред • Лапорт Жульен • Калюлю Гедеон
07 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".
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