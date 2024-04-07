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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Ренном»

07 Апреля 2024 • 17:05 Комментировать
Монако
0:0
Ренн
1 1.80 X 4.10 2 4.15
1-й тайм

В воскресенье «Монако» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Ренна». Российский полузащитник Александр Головин выйдет на футбольное поле с первых минут – он попал в стартовый состав.

В сезоне 2023/2024 Головин поучаствовал в 26 официальных матчах «Монако». В них российский футболист записал на свой счёт шесть голов и шесть результативных передач на партнёров.

Матч Лиги 1 между «Монако» и «Ренном» стартует в 18:05 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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