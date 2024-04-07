«Брест» пропустил 3 мяча от «Меца», но всё равно победил

В воскресенье «Брест» принимал аутсайдеров из «Меца». Исмаэль Траоре отличился уже на шестой минуте. Тут же Брендан Шардонне здорово сыграл на отскоке - 1:1. Камори Думбия выведен на пустой угол ворот, гол. Стив Мунье увеличил отрыв в счете ударом головой. Мартин Сатриано здорово сыграл вверху и сделал счет разгромным. В концовке Жорж Микаутадзе оформил дубль и вернул свою команду в игру - 4:3.
«Брест» закрепился на втором месте с отставанием в 10 очков от «ПСЖ». Соперник - второй с конца.
Протокол игры
|6'Траоре Исмаэль (0:1)
|(1:1) Шардонне Брендан12'
|(2:1) Думбия Камори31'
|(3:1) Мунье Стив38'
|(4:1) Сатриано Мартин60'
|74'Микаутадзе Жорж (4:2)
|80'Микаутадзе Жорж (4:3)
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли•Лис-Мелу Пьерр•Мартен Жонас69' (Маньетти Уго (69') •Дель Кастильо Ромен88' (Ле Кардинал Жюльен (88') •Думбия Камори69' (Ле Дуарон Жереми (69') •Сатриано Мартин69' (Камара Махди (69') •Мунье Стив75' (Перейра-Лаже Матиаш (75')
Запасные: Амави Жордан•Кудерт Грегуар•Камблан Аксель•Лебо Адриен
Укиджа Александр•Куао Коффи•Траоре Исмаэль•Канде Фали•Юдоль Матьё• 62'Камара Ламин•Жан-Жак Данле79' (Н'Дорам Кевин (79') •Атта Артур75' (Сабали Шейх (75') •Джаллоу Абли64' (Ван Ден Керкхоф Кевин (64') •Микаутадзе Жорж•Ламкель Зе Дидье46' (Диалло Папе (46')
Запасные: Сане Садибу•Ло Абабакар•Колин Максим•Сане Ибу•Диш Гийом
07 апреля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Бан пользователя