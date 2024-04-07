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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» пропустил 3 мяча от «Меца», но всё равно победил

07 Апреля 2024 • 15:56 Комментировать
Брест
4:3
Мец
окончен

В воскресенье «Брест» принимал аутсайдеров из «Меца». Исмаэль Траоре отличился уже на шестой минуте. Тут же Брендан Шардонне здорово сыграл на отскоке - 1:1. Камори Думбия выведен на пустой угол ворот, гол. Стив Мунье увеличил отрыв в счете ударом головой. Мартин Сатриано здорово сыграл вверху и сделал счет разгромным. В концовке Жорж Микаутадзе оформил дубль и вернул свою команду в игру - 4:3.

«Брест» закрепился на втором месте с отставанием в 10 очков от «ПСЖ». Соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Брест4:3Мец
  6'Траоре Исмаэль (0:1)
(1:1) Шардонне Брендан12'  
(2:1) Думбия Камори31'  
(3:1) Мунье Стив38'  
(4:1) Сатриано Мартин60'  
  74'Микаутадзе Жорж (4:2)
  80'Микаутадзе Жорж (4:3)
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианЛоко БрэдлиЛис-Мелу ПьеррМартен Жонас 69' (Маньетти Уго ( 69') Дель Кастильо Ромен 88' (Ле Кардинал Жюльен ( 88') Думбия Камори 69' (Ле Дуарон Жереми ( 69') Сатриано Мартин 69' (Камара Махди ( 69') Мунье Стив 75' (Перейра-Лаже Матиаш ( 75')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарКамблан АксельЛебо Адриен
Укиджа АлександрКуао КоффиТраоре ИсмаэльКанде ФалиЮдоль Матьё  62'Камара ЛаминЖан-Жак Данле 79' (Н'Дорам Кевин ( 79') Атта Артур 75' (Сабали Шейх ( 75') Джаллоу Абли 64' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 64') Микаутадзе ЖоржЛамкель Зе Дидье 46' (Диалло Папе ( 46')
Запасные: Сане СадибуЛо АбабакарКолин МаксимСане ИбуДиш Гийом
07 апреля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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05 Апреля
22:23
Ставка и прогноз на матч Брест — Мец чемпионата Франции — 7 апреля 2024
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