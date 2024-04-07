«Брест» пропустил 3 мяча от «Меца», но всё равно победил

В воскресенье «Брест» принимал аутсайдеров из «Меца». Исмаэль Траоре отличился уже на шестой минуте. Тут же Брендан Шардонне здорово сыграл на отскоке - 1:1. Камори Думбия выведен на пустой угол ворот, гол. Стив Мунье увеличил отрыв в счете ударом головой. Мартин Сатриано здорово сыграл вверху и сделал счет разгромным. В концовке Жорж Микаутадзе оформил дубль и вернул свою команду в игру - 4:3.

«Брест» закрепился на втором месте с отставанием в 10 очков от «ПСЖ». Соперник - второй с конца.