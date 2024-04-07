«Это неуважение»: Президент «Гавра» пожаловался на «ПСЖ» в Лигу 1

В субботу «ПСЖ» не смог на своём поле обыграть последнюю команду Лиги 1 – матч против «Клермона» завершился вничью со счётом 1:1. Результату поспособствовали эксперименты с составом, на которые перед игрой с «Барселоной» в Лиге чемпионов решил пойти Луис Энрике. Президент «Гавра» Жан-Мишель Руссье не постеснялся открыто раскритиковать «ПСЖ».

«Это было выражение огромного неуважения к чемпионату Франции. Я отправил текстовое сообщение в Лигу 1, чтобы выразить им свои чувства по поводу того, что «ПСЖ» безразличен чемпионат Франции. Так считают многие», - цитирует Руссье L’Equipe.

Матч против «Барселоны» «ПСЖ» проведёт 10 апреля.