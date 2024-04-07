Маркиньос решил, в каком клубе хочет завершить карьеру

«Вижу свое будущее в «ПСЖ». Этот город уже стал домом для меня. Я хочу продолжать помогать команде и хочу остаться здесь до конца карьеры. Было бы круто завершить карьеру на «Парк де Пренс», - рассказал 29-летний бразильский футболист в интервью Canal+.