Маркиньос решил, в каком клубе хочет завершить карьеру

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался касательно своего будущего во французском клубе.
«Вижу свое будущее в «ПСЖ». Этот город уже стал домом для меня. Я хочу продолжать помогать команде и хочу остаться здесь до конца карьеры. Было бы круто завершить карьеру на «Парк де Пренс», - рассказал 29-летний бразильский футболист в интервью Canal+.
Напомним, что центральный защитник выступает за парижскую команду с лета 2013 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце сезона-2027/2028. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 55 миллионов евро.
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